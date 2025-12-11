Troje poginulih migranata u prevrtanju čamca, devetero u bolnici

NOĆNA DRAMA /

Rano jutros, u prevrtanju čamca s migrantima u rijeci Savi, u Slavonskom Brodu, poginuo je jedan migrant, a u bolnici su preminule još dvije osobe. Riječ je o jednoj ženi i dva muškarca. Iz vode je izvučeno 13 osoba dok se za jednom još traga, a svi preživjeli zaprimljeni su u bolnicu u Slavonskom Brodu.

Među njima je državljanin Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči za krijumčarenje migranata. U spašavanju su sudjelovali vatrogasci, policija, hitna pomoć i Hrvatska gorska služba spašavanja koja je područje pretraživala s pomoću dronova. Kako bi se utvrdile sve okolnosti tragične nesreće, pokrenuta je istraga.

Uživo iz Slavonskog Broda javio se reporter Boris Mišević otkrio nove detalje dramatičnog spašavanja. Više pogledajte u prilogu