Objavljeni sastavi za Rujevicu: Hit-napadač Celja od prve minute protiv Rijeke

Konferencijska liga 0 HNK RIJEKA : 0 NK CELJE

SASTAVI:

RIJEKA: Zlomislić - Devetak, Radeljić, Majstorović, Oreč - Petrovič, Dantas, Gojak, Vignato - Fruk - Adu-Adjei

CELJE: Leban - Vuklišević, Bejger, Nieto, Tutyškinas - Daniel, Vidović, Kvesić - Šturm, Kovačević, Iosifov

Rijeka večeras od 21 sat ulazi u možda najvažniji europski izazov ove sezone. Na Rujevicu stiže slovensko Celje, vodeća momčad skupine i ekipa koja je svojim nastupima iznenadila veći dio kontinenta. Susret 5. kola Konferencijske lige mogao bi značajno odrediti riječki put u Europi pobjeda bi momčad Victora Sancheza približila ispunjenju cilja, prolasku u nokaut-fazu.

Riječani u dosadašnja četiri kola imaju pet bodova i, unatoč oscilacijama, i dalje sami odlučuju o svojoj sudbini. Sanchez je više puta naglasio da vjeruje u svoju momčad, ali i da je večerašnja utakmica trenutak kada se mora pokazati zrelost i sposobnost upravljanja pritiskom.

Atmosfera na Rujevici ove je sezone konstanta i često je davala dodatnu energiju momčadi. I večeras će tribine biti važan faktor u utakmici koja nosi potencijal “prekretnice” u riječkoj europskoj kampanji. Za sve koji neće biti na stadionu, dvoboj se prenosi na Arena Sportu 2.

Celje, s druge strane, u Rijeku dolazi kao vodeća ekipa skupine i momčad koja drži treće mjesto ukupne ljestvice Konferencijske lige. Uz tri pobjede i tek jedan poraz, Slovenci su se nametnuli kao najstabilniji i najkonkretniji sastav u skupini. Rijeka je trenutačno na 24. mjestu te ljestvice, s jednom pobjedom, dva remija i jednim porazom.

Trener Celja, Albert Riera, ne skriva ambicije:

„Nije važno tko je favorit. U Rijeku dolazimo po pobjedu i vjerujemo u tri boda. Plan je jednostavan, minimalizirati pogreške i iskoristiti naše prilike.“

Jedan od njegovih najvažnijih aduta bit će hrvatski napadač Franko Kovačević, koji u slovenskom prvaku igra sezonu karijere i od kojeg se očekuje da bude centralna figura gostujućeg napada.

