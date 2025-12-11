Navijači Dinama ogorčeni nakon novog europskog debakla u prvom dijelu: Društvene mreže gore

Dinamo je ponovno doživio teško europsko poluvrijeme. Nakon što je u prethodne dvije utakmice protiv Celte i Lillea primio ukupno sedam pogodaka, "Modri" su protiv Betisa već nakon prvih 45 minuta zaostajali 0:3. Time je negativni niz narastao na 0:10 u posljednje tri europske utakmice, što je izazvalo novi val frustracija među navijačima.

Dinamo je u europskoj sezoni počeo odlično, no sada se atmosfera potpuno preokrenula. Navijači su se, vidno razočarani, oglasili na društvenim mrežama, gdje su otvoreno kritizirali igru, pristup i stanje u klubu.

Među brojnim komentarima moglo se pročitati:

"Petković, Sučić, Baturina, Livaković, profa Jakirović — vratite se."

"Ovo je tužno, igramo sami protiv sebe."

"Kaj očekivat kad igraš bunker i čekaš da primiš gol."

"Hrvatski Real Madrid? Zvjezdice pretplaćene, a izgledaju kao hrpa ovaca."

"Beljo i Ljubičić nek ne izlaze na teren."

"Ako ne dignu ručnu, ne gine nam sedmica."

"Ako Kovačević već danas ne dobije otkaz, pomislit ću da je vodstvo kluba instalirano da nas uništi."

"Betis je razina ispod Celte, a mi izgledamo još lošije."

Mnogi su komentatori izrazili i zabrinutost za završnicu europske sezone, uvjereni da Dinamo više neće osvojiti ni bod.

Unatoč ogorčenju i razočaranju, dio navijača nada se da bi Dinamo u nastavku utakmice mogao pokazati barem borbeniji pristup. „Žal Bože struje što rade reflektori“, napisao je jedan navijač, sumirajući opću atmosferu razočaranja.

Dinamo u drugom poluvremenu ima priliku pokazati reakciju, ali dojam je da je povjerenje navijača ozbiljno narušeno nakon još jednog teškog europskog početka.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamu Betis stiže u izazovnom razdoblju: Je li derbi s Hajdukom iscrpio Plave?