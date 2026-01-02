Suludi transfer Reala: Perez nudi pet svojih zvijezda za jednog braniča

Real Madrid ozbiljno je krenuo u potragu za pojačanjima u obrambenoj liniji, a ime koje se sve glasnije spominje na hodnicima stadiona Santiago Bernabéu je Nico Schlotterbeck. Njemački reprezentativac i stup obrane Borussije Dortmund postao je primarna meta španjolskog velikana, koji, prema navodima tamošnjih medija, priprema nesvakidašnju i iznimno kreativnu ponudu kako bi osigurao njegove usluge. Dok Borussia traži ogroman novac, Realov plan uključuje spektakularnu razmjenu igrača koja bi mogla promijeniti tijek ljetnog prijelaznog roka.

Profil koji Real traži i obrana kojoj treba osvježenje

Uprava Real Madrida svjesna je da obrambeni red zahtijeva strateška ulaganja. Ugovori Davida Alabe i Antonija Rüdigera se bliže kraju, a povijest ozljeda Édera Militãa unosi dodatnu dozu nesigurnosti. U takvoj situaciji, potraga za stoperom koji nudi trenutnu kvalitetu i dugoročnu pouzdanost postala je prioritet.

Foto: Weis/team2sportphoto/imago Sportfotodienst/profimedia

Nico Schlotterbeck savršeno se uklapa u taj profil. Sa svoje 26 godine, njemački branič nalazi se na vrhuncu karijere, dokazavši se kao jedan od najpouzdanijih stopera u Bundesligi i europskim natjecanjima. Njegova liderska pojava, sjajna igra s loptom i sposobnost branjenja daleko od vlastitog gola kvalitete su koje su uvjerile sportski menadžment "Kraljevskog kluba". Njegov dolazak ne bi bio tek puko popunjavanje kadra, već bi predstavljao temelj za budućnost Realove obrane. Sam igrač navodno je otvoren za iskorak u karijeri, a prelazak u La Ligu čini mu se kao primamljiva opcija.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nevjerojatna ponuda o kojoj bruji Španjolska

Iako je interes Reala neupitan, najveća prepreka je cijena. Borussia Dortmund, svjesna kvalitete svog igrača, postavila je početnu cijenu od najmanje 70 milijuna eura. To je iznos koji Madriđani nisu spremni platiti isključivo u novcu, zbog čega su se okrenuli alternativnim rješenjima.

Prvotne glasine, koje je prenio njemački Bild, govorile su o ponudi koja bi uključivala između 30 i 35 milijuna eura te dvojicu mladih igrača: stopera druge momčadi Diega Aguada i napadača Gonzala Garcíju. Međutim, iz Dortmunda su procijenili da takav paket, ukupne vrijednosti oko 55 milijuna eura, nije dovoljan.

Zbog toga je Real, kako javlja španjolski portal Defensa Central, odlučio podići ulog i priprema ponudu koja uključuje čak petoricu svojih igrača. Prema tim informacijama, na popisu za razmjenu nalaze se napadač Gonzalo, lijevi bek Fran García, vratar Andrij Lunin te dvojica talenata iz klupske akademije, Raúl Asencio i Diego Llorente. Cilj je ovim paketom značajno smanjiti novčani dio odštete i istovremeno ponuditi njemačkom klubu igrače koji se uklapaju u njihovu sportsku politiku.

Stav Borussije i jaka konkurencija

U Dortmundu situaciju prate s oprezom. Prioritet kluba i dalje je produženje ugovora sa Schlotterbeckom, koji vrijedi do ljeta 2027. godine. Ipak, pregovori zasad ne napreduju, što otvara vrata mogućoj prodaji kako bi se izbjegao rizik da igrač uđe u posljednju godinu ugovora i ode za znatno manji iznos. Iako im se navodno sviđaju neki od mladih igrača Reala, ponuda od 70 milijuna eura ostaje njihov glavni cilj.

Real Madrid nije jedini klub koji prati situaciju. Interes za njemačkog stopera pokazali su i Bayern München te Barcelona, što dodatno komplicira pregovore i diže cijenu. Ipak, dobre institucionalne veze između Reala i Borussije, potvrđene kroz prijašnje transfere, mogle bi biti ključan faktor koji bi prevagnuo na stranu španjolskog kluba.

U Madridu su svjesni da će potpisivanje Schlotterbecka zahtijevati velik financijski i pregovarački napor, no smatraju da je ulog vrijedan toga. Obrana je strateški prioritet, a njemački stoper vidi se kao čvrsto i dugotrajno rješenje koje može postati novi vođa posljednje linije.

POGLEDAJTE VIDEO: Rebić otkrio osobne želje za nastavak sezone, ali i kako Hajduk može do titule