Roberto Carlos se javio iz bolnice: 'Želim nešto razjasniti'

Bivši brazilski nogometaš 52-godišnji Roberto Carlos podvrgnut je u srijedu hitnoj operaciji srca.

Roberto Carlos je s obitelji bio na odmoru u Sao Paulu, a u bolnicu se prijavio zbog krvnog ugruška u nozi. No, detaljni pregled pokazao je da ima srčani problem koji zahtijeva hitnu operaciju, odnosno ugradnju katetera.

Takav operativni zahvat obično traje oko 40 minuta, ali zbog komplikacija operacija se produžila na tri sata. Operacija je uspješno okončana i bivši igrač Real Madrida je van životne opasnosti.

Dan nakon operacije, Roberto Carlos se oglasio iz bolnice i pojasnio svoju situaciju.

"Želim razjasniti nedavne informacije koje su se pojavile u javnosti. Nedavno sam, u dogovoru sa svojim liječničkim timom, prošao preventivni medicinski zahvat koji je bio unaprijed planiran. Zahvat je bio uspješan i osjećam se dobro. Nisam doživio srčani udar. Oporavak teče dobro i veselim se skorom povratku punoj fizičkoj spremi te nastavku svojih profesionalnih i privatnih obaveza. Iskreno zahvaljujem svima na porukama podrške, brige i ohrabrenja. Želim uvjeriti sve da nema razloga za zabrinutost. Posebnu i iskrenu zahvalu upućujem cijelom medicinskom timu koji je brinuo o meni", napisao je roberto Carlos na Instagramu.

