FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIOLOŠKI JE MLAĐI /

Hrvatski reprezentativac ovakve pohvale još nije dobio: 'Prvi dolazi, zadnji odlazi'

Hrvatski reprezentativac ovakve pohvale još nije dobio: 'Prvi dolazi, zadnji odlazi'
×
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

U Pamplonu je ljetos došao 40-godišnji talijanski trener Lisci

2.1.2026.
13:39
Hina
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Osasunin trener Alessio Lisci rekao je u petak talijanskim novinama Corriere della Sera da hrvatski nogometaš Ante Budimir prvi dolazi na trening, a zadnji odlazi s njega.

"Ante je radoholičar. Prvi dolazi u centar za treniranje, a zadnji izlazi iz njega. On je primjer drugima. Ima 34 godine, ali je biološki puno mlađi", izjavio je Lisci.

Sve o hrvatskim reprezentativcima čitajte na portalu Net.hr.

Hrvatski reprezentativni napadač, koji je nastupao i za talijanske klubove Crotone i Sampdoriju, najbolji je strijelac španjolskog prvoligaša Osasune s 8 golova u 18 ovosezonskih utakmica. U subotu bi u susretu s Athletic Bilbaom trebao nastupiti 198. put čime će postati stranac s najviše nastupa u povijesti kluba iz Pamplone.

U Pamplonu je ljetos došao 40-godišnji talijanski trener Lisci. Zamijenio je Vicentea Morena koji je odlučio napustiti Osasunu nakon što ju je ostavio na devetom mjestu ljestvice.

'Jedan od najstabilnijih klubova u Španjolskoj'

"Ovdje me svi podržavaju, uključujući i navijače", rekao je Lisci. Osasuna se nalazi na 12. mjestu među 20 klubova u španjolskom prvenstvu.

Talijan kaže da je ekipa u prvom dijelu sezone prošla kroz teške trenutke uzrokovane "ozljedama važnih igrača i nepravednim porazima", ali da je općenito gledano to bilo dobro razdoblje.

"Još nismo dostigli svoj puni potencijal", napomenuo je. Ocijenio je da je Osasuna jedan od "najstabilnijih klubova u Španjolskoj".

Taj Rimljanin je došao u Španjolsku s 25 godina nakon što je kratko bio u podmlatku Lazija. Prošle sezone je s drugoligašem Mirandesom stigao do finala doigravanja za ulazak u prvu španjolsku ligu gdje je izgubio od Ovieda (1-0, 1-3).

Upitan zanima li ga treniranje nekog kluba u Italiji, odgovorio je: "Meni bi trebao jedan jasan projekt, klub koji vjeruje treneru i koji nije pod pritiskom ako odmah nema dobrih rezultata".

POGLEDAJTE VIDEO: Rebić otkrio osobne želje za nastavak sezone, ali i kako Hajduk može do titule

La LigaOsasunaAnte Budimir
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BIOLOŠKI JE MLAĐI /
Hrvatski reprezentativac ovakve pohvale još nije dobio: 'Prvi dolazi, zadnji odlazi'