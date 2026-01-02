Hrvatski reprezentativac ovakve pohvale još nije dobio: 'Prvi dolazi, zadnji odlazi'

Osasunin trener Alessio Lisci rekao je u petak talijanskim novinama Corriere della Sera da hrvatski nogometaš Ante Budimir prvi dolazi na trening, a zadnji odlazi s njega.

"Ante je radoholičar. Prvi dolazi u centar za treniranje, a zadnji izlazi iz njega. On je primjer drugima. Ima 34 godine, ali je biološki puno mlađi", izjavio je Lisci.

Hrvatski reprezentativni napadač, koji je nastupao i za talijanske klubove Crotone i Sampdoriju, najbolji je strijelac španjolskog prvoligaša Osasune s 8 golova u 18 ovosezonskih utakmica. U subotu bi u susretu s Athletic Bilbaom trebao nastupiti 198. put čime će postati stranac s najviše nastupa u povijesti kluba iz Pamplone.

U Pamplonu je ljetos došao 40-godišnji talijanski trener Lisci. Zamijenio je Vicentea Morena koji je odlučio napustiti Osasunu nakon što ju je ostavio na devetom mjestu ljestvice.

'Jedan od najstabilnijih klubova u Španjolskoj'

"Ovdje me svi podržavaju, uključujući i navijače", rekao je Lisci. Osasuna se nalazi na 12. mjestu među 20 klubova u španjolskom prvenstvu.

Talijan kaže da je ekipa u prvom dijelu sezone prošla kroz teške trenutke uzrokovane "ozljedama važnih igrača i nepravednim porazima", ali da je općenito gledano to bilo dobro razdoblje.

"Još nismo dostigli svoj puni potencijal", napomenuo je. Ocijenio je da je Osasuna jedan od "najstabilnijih klubova u Španjolskoj".

Taj Rimljanin je došao u Španjolsku s 25 godina nakon što je kratko bio u podmlatku Lazija. Prošle sezone je s drugoligašem Mirandesom stigao do finala doigravanja za ulazak u prvu španjolsku ligu gdje je izgubio od Ovieda (1-0, 1-3).

Upitan zanima li ga treniranje nekog kluba u Italiji, odgovorio je: "Meni bi trebao jedan jasan projekt, klub koji vjeruje treneru i koji nije pod pritiskom ako odmah nema dobrih rezultata".

