Neočekivan razvoj oko Luke Stojkovića pred ključni europski ogled

Neočekivan razvoj oko Luke Stojkovića pred ključni europski ogled
Foto: Marko Prpic/pixsell

Unatoč promjenama, Dinamo je u utakmicu ušao s kosturom momčadi na koji se oslanja posljednjih tjedana.

11.12.2025.
19:18
Sportski.net
Marko Prpic/pixsell
Dinamo večeras na Maksimiru dočekuje Betis u susretu 6. kola Europske lige (18:45), u utakmici koja bi mogla odrediti njegov europski prolazak. Nakon dva teška poraza, 0:3 od Celte i 0:4 u Lilleu, zagrebački je klub došao u situaciju da mu je svaki bod ključan želi li ostati u Europi nakon grupne faze.

Betis, šesta momčad španjolske La Lige, trenutačno drži poziciju koja ga vodi izravno u nokaut-fazu. Dinamu je stoga potrebna ozbiljna reakcija. Tekstualni prijenos susreta možete pratiti OVDJE.

Trener Mario Kovačević uoči utakmice je nagovijestio kako bi Soldo i Topić mogli dobiti minutažu, no malo tko je očekivao da će Soldo, koji ove sezone gotovo i nije igrao, biti starter ispred iskusnog Villara. Odluka sugerira da je stručni stožer procijenio kako bi svježina i profil Solde mogli donijeti dodatnu stabilnost u defanzivi.

S druge strane, Luka Stojković nije se našao ni na klupi zbog povišene temperature. Topić, koji je posljednjim nastupima privukao pažnju, opravdano je uvršten u kadar.

Unatoč promjenama, Dinamo je u utakmicu ušao s kosturom momčadi na koji se oslanja posljednjih tjedana. Na lijevom boku priliku je ponovno dobio Goda, dok je u napadu Bakrar ostao na klupi zbog određenih problema koji ga prate posljednjih dana.

Neočekivan razvoj oko Luke Stojkovića pred ključni europski ogled