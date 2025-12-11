Dinamo protiv Betisa lovi bodove nakon dva teška poraza, čekaju se sastavi

UŽIVO

Europska liga, 6. kolo 0 Dinamo : 0 Betis

Standings provided by Sofascore Sastavi Dinamo: -

Betis: -

Dinamo nakon dva vezana teška poraza (od Celte (0:3) i Lillea (0:4)) u 6. kolu Europske lige na svom Maksimiru dočekuje favorizirani Betis i lovi važne bodove za prolazak skupine.

Čekaju se službeni sastavi, utakmica počinje u 18.45

POGLEDAJTE VIDEO: Sve što trebate znati o novom svjetskom prvaku: Detalji otkrivaju tko je zapravo Lando Norris