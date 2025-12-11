FREEMAIL
TEŽAK EUROPSKI ISPIT /

Dinamo protiv Betisa lovi bodove nakon dva teška poraza, čekaju se sastavi

Dinamo protiv Betisa lovi bodove nakon dva teška poraza, čekaju se sastavi
Foto: Igor Soban/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Betis pratite na Net.hr-u

11.12.2025.
16:12
M.G.
Igor Soban/pixsell
UŽIVO

Europska liga, 6. kolo
11.12.2025.
18.45
0
Dinamo
 
:
0
Betis
 
Standings provided by Sofascore

Sastavi

Dinamo: - 

Betis: -

Dinamo nakon dva vezana teška poraza (od Celte (0:3) i Lillea (0:4)) u 6. kolu Europske lige na svom Maksimiru dočekuje favorizirani Betis i lovi važne bodove za prolazak skupine.

Čekaju se službeni sastavi, utakmica počinje u 18.45

 

DinamoBetisEuropska Liga
komentara
