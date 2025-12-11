Zanima li vas koliko košta hrana i piće na utakmici Dinama i Betisa? Imamo fotografiju

TEŽAK EUROPSKI ISPIT /
Dinamo protiv Betisa lovi bodove nakon dva teška poraza, čekaju se sastavi
Pogledajte fotografije cjenika hrane i pića na utakmici Dinama i Betisa
Zagrebački Dinamo u četvrtak od 18.456 igra protiv Betisa u 6. kolu Europske lige, a na toj utakmici za navijače je pripremljena hrana i piće.
Naš reporter poslao nam je s Maksimira fotografiju cjenika hrane i pića. Cijene pića kreću se od 2,5 eura za negaziranu vodu do 4,5 eura za pivo crni Tomislav.
Što se hrane tiče, tu se cijene kreću od četiri eura za hot dog do osam eura za burger i ćevape.
