Zanima li vas koliko košta hrana i piće na utakmici Dinama i Betisa? Imamo fotografiju

Zagrebački Dinamo u četvrtak od 18.456 igra protiv Betisa u 6. kolu Europske lige, a na toj utakmici za navijače je pripremljena hrana i piće.

Naš reporter poslao nam je s Maksimira fotografiju cjenika hrane i pića. Cijene pića kreću se od 2,5 eura za negaziranu vodu do 4,5 eura za pivo crni Tomislav.

Foto: Net.hr

Foto: Net.hr

Što se hrane tiče, tu se cijene kreću od četiri eura za hot dog do osam eura za burger i ćevape.

Foto: Net.hr

