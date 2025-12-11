FREEMAIL
JEFTINO ILI SKUPO, PROCIJENITE SAMI /

Zanima li vas koliko košta hrana i piće na utakmici Dinama i Betisa? Imamo fotografiju

Zanima li vas koliko košta hrana i piće na utakmici Dinama i Betisa? Imamo fotografiju
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Pogledajte fotografije cjenika hrane i pića na utakmici Dinama i Betisa

11.12.2025.
17:32
M.G.
Goran Stanzl/pixsell
Zagrebački Dinamo u četvrtak od 18.456 igra protiv Betisa u 6. kolu Europske lige, a na toj utakmici za navijače je pripremljena hrana i piće.

Naš reporter poslao nam je s Maksimira fotografiju cjenika hrane i pića. Cijene pića kreću se od  2,5 eura za negaziranu vodu do 4,5 eura za pivo crni Tomislav.

Zanima li vas koliko košta hrana i piće na utakmici Dinama i Betisa? Imamo fotografiju
Foto: Net.hr

Zanima li vas koliko košta hrana i piće na utakmici Dinama i Betisa? Imamo fotografiju
Foto: Net.hr

Što se hrane tiče, tu se cijene kreću od četiri eura za hot dog do osam eura za burger i ćevape.

Zanima li vas koliko košta hrana i piće na utakmici Dinama i Betisa? Imamo fotografiju
Foto: Net.hr

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević otvoreno uoči Betisa: Modri nemaju pravo na novi kiks

 

DinamoBetisHranaPićeMaksimirEuropska Liga
JEFTINO ILI SKUPO, PROCIJENITE SAMI /
Zanima li vas koliko košta hrana i piće na utakmici Dinama i Betisa? Imamo fotografiju