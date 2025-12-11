Betis pobijedio Dinamo za 7 minuta, a jedan detalj u igri Plavih sve je neugodno iznenadio

Betis je za 7 minuta pobijedio Dinamo, a jedino dobro je bilo, osim jedinog gola Dinama na utakmici i to što hladnoća nije utjecala na navijačku emociju i atmosferu na posljednjem Dinamovom europskom sraza ove godine, na utakmici Dinamo - Betis u četvrtak navečer na stadionu Maksimir. Igra Dinama? E, to je već neka druga, lošija priča ove europske nogometne večeri.

Osam minuta prije početka dvoboja 6. kola Europske lige, temperatura na stadionu je bila 1.4 stupnja. No, što je to za onu epsko - zalađenu utakmicu Dinama protiv Olympiakosa u Ligi prvaka 9. prosinca 1998., kad je Maksimir bio smrznut na -10.4 stupnjeva celzijusovih. Prošlo je potpisniku ovih redaka upravo to kroz glavu kad se pigao od hladnoće prilikom pisanja ovog dojma...

Europsku ligu pratite na portalu Net.hr.

Inače, na stadionu se okupilo nešto malo više od 11 000 ljudi koji su došli vidjeti još jednu europsku Dinamovu utakmicu. Bubnjevi Dinamovog sjevera ratnički su odzvanjali. Navijanje je paralo sumaglicu u zimskom vremenu i dodatno zagrijalo zimsku atmosferu.

Grlo i dlan, jedinstvena navijačka kombinacija, od početka do kraja utakmice činili su zvučno - vizualni kulisu, a igrači Dinama nabrijano su i agresivno otvorili utakmicu. Pojedini novinari komentirali su odabir Kovačevićevih prvih 11 za Betis uz čuđenje i konstataciju - je li se to Kovačević predao prije početka? Betis u prvih 20 minuta nije djelovao kao momčad koja je trenutno 6. u La Ligi i koja je u Zagreb doputovala kao 4. u Europa ligi, ali nakon toga su se Španjolci probudili, zaigrali bolje, puno bolje. U 22. minuti, svi smo u novinarskoj loži poskočili sa svojih stolica kad je Mišić tukao s nekih 17 metara, ali otišlo je daleko od gola, prema mjestu gdje se razdvaja sjeverna i zatvorena istočna tribina. Bilo je to prvo i zadnje poskakivanje među novinarima na utakmici, barem što se tiče šansi. Sve ostalo je bilo jednosmjerna utakmica i uzdisanje zbog nemoći zagrebačkih plavih protiv Betisa.

Krv se u tijelu dodatno ohladila nakon što je Betis u 31. minuti poveo atugolom Dominguesa, a u 34. minuti, nakon sjajne izrađene akcije Betisa, bili smo lagano na aparatima, isto kao i Dinamo. Riquelme se sjajno snašao u neposrednoj blizini gola i zabio za drugi pogodak Betisa.

U 36. minuti, Bad Blue Boysi su digli koreografiju u čast jakog Dinamovog uporišta Trešnjevke. U tom trenutku, Filipović je loše reagirao. Tko zna, možda je ostao i očaran koreografijom na Sjeveru, pa je bezglavo, neshvatljivo, izašao na loptu i ostavio praznu mrežu. Pomutnju u domaćoj obrani iskoristio je Antony i pogodio praznu mrežu Dinama.

Nevjerojatno što je Filipović napravio, ali bez obzira na 0-3 za Betis u 38. minuti, navijanje na Sjeveru nije prestajalo. Koliko smo puta samo rekli da Dinamo igra barem upola onako kako Boysi navijaju, bili bi bolji za najmanje 50%. Prisutni novinari pak nisu mogli vjerovati što je Filipović izveo:

"Što je Filipović napravio, kud je izašao?! Ovo miriši na Bayern, tri gola smo primili u 7 minuta."

Nije se ponovio Bayern, ali Dinamu se dogodio Betis. I još jednom je bila vidljiva velika razlika u kvaliteti SHNL-a i La Lige. Dinamovi napadači u prvih 45 minuta nisu se mogli sastati s loptom, izgledali su nemoćno i to je sve neugodno iznenadilo, ali niti su imali neki posebni support vezne linije. Odigrao je Dinamo OK tek prvih 15 minuta, ali utakmica traje 90. Sorry, bad luck...

Betis je umirio domaćina. Španjolski sastav igrao je svoju igru za koju Dinamo nije imao odgovor, a Mario Kovačević hvatao se za glavu. Napravio je svih 5 promjena koje nisu donijele ništa. Nadali smo se počasnom golu Dinama i dočekali ga u 89. minuti preko Galešića. Prolazak Dinama u playoff Europske lige sad je itekako upitan, a već u nedjelju slijedi za Dinamo novi ispit u SHNL-u - kod uvijek neugodnog Slaven Belupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević otvoreno uoči Betisa: Plavi nemaju pravo na novi kiks.