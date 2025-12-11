Petković u fokusu Španjolaca: Betis dao zanimljivu procjenu Dinama prije utakmice

Sportski direktor Real Betisa Manu Fajardo na Maksimiru je dao opsežnu izjavu za španjolski AS, Betis u Zagrebu lovi pobjedu koja bi ga približila plasmanu među najboljih osam u Europskoj ligi, no Fajardo upozorava: iako su „Modri“ u slabijem izdanju nego proteklih sezona, nipošto ih ne treba podcijeniti.

Fajardo je ocijenio kako aktualna momčad Dinama nije na razini one protiv koje su se susreli prije dvije godine, prije svega zbog odlaska ključnih igrača.

„Petković i Baturina bili su nogometaši koji su radili razliku. Bez njih Dinamo nema tu istu moć po kvaliteti pojedinca,“ rekao je Fajardo.

Ipak, brzo je upozorio da to ne znači da Betis očekuje lagan posao.

„Oni i dalje imaju izraženu kolektivnu snagu, brze igrače na krilima i dobro organiziran napad. Ako ih ne ispratiš u intenzitetu, možeš imati ozbiljnih problema,“ dodao je.

Sportski direktor Betisa svjestan je da španjolski klub ima skuplju i širu momčad, ali smatra da se u Zagrebu sve lomi na energiji i duelu. „U Europi smo puno puta vidjeli da nije dovoljno imati kvalitetu na rosteru. Dinamo je momčad koja živi od intenziteta, od borbe za drugu loptu i pritiska. Ako to ne pratiš – nećeš uzeti bodove“, upozorio je.

Fajardo je istaknuo kako Dinamo u utakmicu s Betisom ulazi oslabljen izostancima i recentnim posrtajima u domaćem prvenstvu, no naglašava da je Maksimir uvijek izazovno gostovanje.

„Možda nisu u optimalnom trenutku, ali to ne znači da će otići od svoje prepoznatljive igre. Na Maksimiru znaju biti vrlo opasni,“ rekao je.

Iako je Betis objektivno favorit, Fajardo se vraća na ključnu točku: „Superiornost moraš pokazati od prve minute. Ako se protiv Dinama ne boriš jednakim žarom, može ti okrenuti utakmicu u nekoliko minuta.“

