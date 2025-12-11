Hrvatska zaključila SP u stilu: Uvjerljiva pobjeda nad Kinom za 25. mjesto

sjajna partija /

Hrvatske rukometašice završile su nastup na Svjetskom prvenstvu uvjerljivom pobjedom nad Kinom 41:22. Susret za 25. mjesto bio je jednosmjeran od samog početka, već nakon deset minuta Hrvatska je vodila 8:2, a na poluvremenu imala +10 (23:13).

U nastavku se ritam pogodaka nastavio, a razlika je do kraja narasla na visokih +19. Najefikasnija je bila Tina Barišić s osam pogodaka, dok je Andrea Šimara dodala sedam. Po četiri gola postigle su Katja Vuković i Sara Senvald. Kod Kine se istaknula Fengying Pan s 12 pogodaka.