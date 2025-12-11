FREEMAIL
Hrvatski rukometaš ekspresno oduševio: 'Nisam to očekivao, povratak u reprezentaciju nije daleko'

Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Paolo Kraljević otvorio dušu u razgovoru za portal Net.hr.

11.12.2025.
12:36
Dominik Franculić
Sasa Miljevic/pixsell
Paolo Kraljević nakon četiri godine napustio je Zagreb početkom ove sezone i potpisao za rumunjski Poli iz Temišvara. U Rumunjskoj se odlično snašao i već je potpisao novi ugovor na dvije godine! 

"Jako sam zadovoljan rumunjskom ligom, grad Temišvar me posebno iznenadio", priča nam Paolo koji briljira u Rumunjskoj, a na prošloj utakmici je Sighisoari zabio 10 golova i bio najbolji strijelac na utakmici.

"Nisam očekivao da će mi se ovako svidjeti. Niti Zagreb nije toliko daleko, za šest i pol sati se može doći. Klub me ugodno iznenadio s projektom i očekivanjima što me veseli jer nisam se došao boriti za deveto mjesto nego uvijek za prva tri", kaže nam hrvatsko desno krilo pa nastavlja.

Sve o rukometu čitajte na portalu Net.hr.

"Klub se diže iz godine u godinu, imaju projekt i žele ove godine biti u top tri, a onda za dvije sezone napasti prvo mjesto koje okupira Dinamo Bukurešt. Ekipa je jako složna i dobra, ima nas 5-6 Balkanaca pa ne moram puno koristiti rumunjski jezik. Znam neke osnove, ali čak najviše koristim hrvatski", priča nam Paolo. 

Hrvatski rukometaš ekspresno oduševio: 'Nisam to očekivao, povratak u reprezentaciju nije daleko'
Foto: Matija Habljak/pixsell

Kako je došlo do odlaska u Rumunjsku nakon Zagreba, neobičan put.

"I ja sam mislio da će nakon Zagreba uslijediti odlazak u Njemačku ili Francusku, ali dogodila se teška ozljeda prednjih križnih ligamenata i meniskusa i znao sam da moram spustiti očekivanja. Devet mjeseci nisam igrao, na ljeto mi je istekao ugovor sa Zagrebom, a onda je stigla ponuda iz Temišvara. Tamo igra moj jako dobar prijatelj Valentino Ravnić koji mi je savjetovao da dođem ovdje. Rumunjska liga je dobra i možeš se pokazati, a sljedeće bi sezone trebali igrati i Europu. Za sada sam jako zadovoljan", priča nam Paolo, a to se osjeti u njegovu glasu. 

'Dječački san sam ispunio, sad se nadam povratku'

"Volio bih se okušati u Europskoj ligi sljedeće sezone, borimo se za to treće mjesto u ligi. Europska liga je jaka i pomoći će mi da se probijem još dalje", kaže Paolo kojem je cilj vratiti se u hrvatsku reprezentaciju. 2023. je nastupao na Svjetskom prvenstvu gdje je zabio šest golova.

"Ja sam već ispunio svoj dječački san. Zaigrao sam na Svjetskom prvenstvu prije prije dvije godine i svakako želim igrati još, želim biti konstanta u reprezentaciji. Mislim da povratak u reprezentaciji nije daleko, ali na meni je da treniram, da se borim, budem sve bolji. Izbornik bira i nadam se da ću se vratiti u reprezentaciju". 

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO

"Drago mi je čuti da drugim reprezentacijama više nismo underdog što je bio slučaj 3-4 godine prije nego smo postali drugi na svijetu. Očekivanja su sada veća i pokazali smo da se vraćamo u svjetski vrh. Sad opet svi žele minimalno polufinale i borbu za medalju. Prednost je što igramo u Malmöu, tamo sam igrao 2023. na SP i bilo je puno naših navijača. Vjerujem da će i sada doći u velikom broju i da će biti na visokom nivou", zaključio je Paolo Kraljević. 

