Policija otkrila što su zatekli kad su stigli na mjesto horora: 'Ulazili smo u vodu do pasa...'

Unatoč akciji spašavanja u hladnoj Savi kod Slavonskog Broda stradali su ilegalni migranti koji su preko nje pokušali ući u Hrvatsku, većina iz Kine. RTL Danas doznaje da nema pomaka s nestalom osobom.

Policija je pretraživala ovo područje uz Savu do 16.30 jer su našli još jedne dokumente osobe koja nije među poginulima ili ovim ozlijeđenima. Nastavit će se potraga, ali za sada nema nikakvih informacija o tome da je netko pronađen.

Odgovornost za novu tragediju je na onima koji je krijumčare prevozio. Očito je prevozio previše njih u malom čamcu, a ledena Sava ne oprašta. Preokrenuli su se, oni koji su se uhvatili za splav su spašeni i bolje su prošli. Oni koji su plutali dva, tri kilometra su preminuli. Ohladili su se i došlo je do hipotermije. Njihova tijela nisu izdržala.

Policajci ulazili u vodu

Što se još zna o ovim migrantima koji su pokušali ilegalno ući u Hrvatsku i kako je to sve jutros izgledao otkrio je voditelj Službe za granicu PU brodsko posavske Ivica Ostrun.

Nakon dojave građana u 5.20, sve policijske ophodnje odmah su upućene na teren kako bi postupili na mjestu spašavanja unesrećenih osoba i policajci su čak ulazili u vodu do pasa da bi ih izvadili van iz te vode. Neke osobe koja se nisu uspjela uhvatiti, plutali su dalje.

Krijumčar vjerojatno nije koristio odgovarajuće plovilo. Postoji li uopće odgovarajuće plovilo da se prelazi ledena Sava noću?

Ne, ne postoji. Zaista je životno opasno, ali toliko osoba ukrcati u jedan čamac koji je možda za jednu ili za dvije osobe je neodgovorno. Prema dosadašnjim saznanjima, negdje oko sredine, gdje je Sava i najbrža došlo je do panike među tim osobama i došlo je do nestabilnosti. Taj čamac je inače ravnog dna i nema nikakvu plovnost u odnosu na ovako brzu rijeku.

Koliko ovakvih situacija ima u Slavonskom Brodu?

Imamo veliko smanjenje broja slučajeva za čak 54 posto u odnosu na prethodnu godinu i smanjenje oko 60 % broja osoba koje su pokušale nezakonito prijeći državnu granicu na području PU brodsko posavske, koja pokriva 175 kilometara na rijeci Savi.

To je značajan uspjeh hrvatske policije i rezultat je rada zaista predanog rada policijskih službenika, ali i dobre tehničke opremljenosti granične policije sa svim tim uređajima od mobilnih termo vizija, stacionarnih i mobilnih sustava do ručnih termo benzinskih uređaja, službenih plovila. Bez tih plovila, mi zaista bi teško funkcionirali. Koristimo i dronove kojima smo u zadnje vrijeme opremljeni s vrhunskim bespilotnim letjelicama i zaista ih koristimo svakodnevno u policijskom radu.

Čovjek je naravno uvijek ključ svega. I zaista, mislim da Republika Hrvatska može biti ponosna na svoje žurne službe, ne samo policijske službenike, prije svega i građane. Da ti građani nisu bili na toj lokaciji, tko zna što bi bilo. Intervenirala je i policija i Javna vatrogasna postrojba, Hrvatska gorska služba spašavanja, Opća bolnica Josip Benčević,Hitna medicinska pomoć. Mi timski radimo godinama i to je rezultat tog zajedničkog rada.