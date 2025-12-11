Virus uranio u Hrvatsku, oboljelih je duplo više nego lani: 'Imamo eksploziju!'

Broj oboljelih od gripe dvostruko je veći nego lani u ovo doba. Virus se razbuktao puno prije nego zadnjih desetak godina, a liječnici obiteljske prakse govore o "eksploziji" slučajeva u ordinacijama. Epidemiolozi upozoravaju da će vrhunac biti za Božić.

Puni trgovi, kafići, restorani, blagdanska okupljanja - savršena je to podloga za širenje gripe. Ordinacije obiteljskih liječnika ovih su blagdana pune.

"Imamo eksploziju oboljelih od gripe. Radi se o tome da je prošle godine u ovo doba bilo jedno ili nijedno. A sad već govorimo dnevno o četiri, pet, sedam pa i više pacijenata. Kod mene smo jučer imali seriju dolazaka šestero djece školskog uzrasta koji su imali registriranu, dakle dokazanu gripu", govori nam Andrej Čuš, liječnik opće medicine.

Stigao je ranije

Virus je stigao ranije nego prijašnjih godina. Hitni prijam Klinike za infektivne bolesti obično prima do sto ljudi na dan. Ovaj tjedan ta se brojka penje na 200, a najveći broj oboljelih očekuje se oko Božića, baš u vrijeme obiteljskih druženja.

"Ovo je jedan drukčiji trend, čak i više drukčiji u odnosu na prijašnje godine pa čak možda i zadnjih desetak godina, gledajući dinamiku njezinog pojavljivanja. Prvenstveno je ta brojka povećana zbog gripe gdje dominira populacija djece predškolske i školske dobi", kaže Zoran Barušić, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.

Više od 7.000 ljudi oboljelo je od gripe od početka sezone. Najviše u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji. "Imamo porast od proteklog tjedna, proteklog tjedna je bilo iznad 1.000, a sada u 49. tjednu imamo više od 3.000 prijava oboljelih", ističe Dijana Mayer, epidemiologija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

"Točan razlog zašto je gripa uranila ove godine ne znamo, ali činjenica da su sva grupiranja vrlo pogodna za širenje svake zarazne bolesti koja se širi kapljičnim putem, a gripa je jedna od takvih", govori liječnik Čuš.

Dva smrtna slučaja, brojka bi mogla rasti

Gripa je akutna respiratorna bolest koja najčešće počinje naglo visokom temperaturom, općom slabošću i bolovima u mišićima i kostima, popraćenima kašljem. Stoga epidemiolozi preporučuju držanje razmaka između osoba, nošenje maski i najvažnije od svega - redovito pranje ruku. "Gripa je ozbiljna bolest i posljedice i komplikacije gripe mogu biti smrtonosne", napominje Meyer.

Zasad su prijavljena dva smrtna slučaja. "Nažalost, s obzirom na to da znamo što gripa može napraviti, za očekivati je da će ta brojka biti i veća", govori Barušić.

Pa građani s kojima smo razgovarali poručuju - ni sada nije kasno cijepiti se. Cjepivo protiv gripe je od ovog tjedna dostupno besplatno za sve građane.

POGLEDAJTE VIDEO: Više hospitaliziranih nego lani: Hoće li se svi uspijeti zaštiti od gripe?