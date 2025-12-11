Hara 'super gripa', umiru i djeca, a stručnjaci upozoravaju: 'Mutirala je'

Engleska služba javnog zdravstva (NHS) objavila je ažurirane podatke o gripi i bolničkim prijemima. Upozoravaju da zdravstveni sustav prolazi kroz iznimno težak prosinac zbog naglog porasta slučajeva tzv. "super gripe", javlja Sky News.

Broj hospitalizacija zbog gripe porastao je za više od polovice u samo tjedan dana, pokazuju novi podaci. Prošlog tjedna prosječno je 2.660 pacijenata dnevno bilo u bolnicama zbog gripe što je najviša brojka ikad zabilježena u ovo doba godine, a ujedno i porast od 55% u odnosu na tjedan ranije.

Vodstvo zdravstvenog sustava upozorava da je broj pacijenata s gripom u bolnicama već znatno porastao i nakon razdoblja koje pokrivaju ovi podaci te da se vrhunac epidemije još uvijek ne vidi.

Uz eksploziju gripe, broj pacijenata s norovirusom porastao je dodatnih 35%. NHS sada upozorava da zimski virusi počinju “preplavljivati bolnice”.

Uranila sezona gripe

Ovogodišnja sezona gripe započela je ranije nego inače. Broj pacijenata oboljelih od gripe koji su završili u bolničkim krevetima diljem Engleske znatno je veći nego prošle godine, pa je NHS poslao “SOS za cijepljenje” ranjivim skupinama.

Prvi pokazatelji o ovogodišnjoj gripi nisu ohrabrujući, navodi Sky. Stručnjaci smatraju da je mutirani soj odgovoran za raniji početak širenja virusa nego što je uobičajeno.

Australska sezona gripe, koja se često koristi kao dobar pokazatelj onoga što čeka Europu, ove je godine oborila rekorde po broju zaraženih.

U azijsko-pacifičkoj regiji također su se pojavili upozoravajući signali. Japan je u listopadu proglasio epidemiju gripe zbog koje su mnoge škole bile zatvorene.

Postoje tri vrste gripe: influenca A(H1N1), influenca A(H3N2) i influenca B. Ove godine problem stvara podtip H3N2. Virusi gripe stalno evoluiraju u procesu zvanom antigenski drift zbog čega se cjepiva protiv gripe svake godine prilagođavaju.

Na sjevernoj hemisferi sojevi za cjepiva biraju se u veljači za sljedeću zimu. No ovaj soj H3N2, točnije varijanta nazvana subklada K, evoluirao je više nego inače tijekom ljeta, pa se razlikuje od verzije na kojoj se temelje ovogodišnja cjepiva, navodi Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA).

Raste broj umrlih od gripe

UKHSA procjenjuje da je prošle zime u Engleskoj od gripe umrlo 7.757 ljudi, u usporedbi s 3.555 godinu ranije. Broj umrle djece povezan s gripom porastao je s 34 na 53.

Sve u svemu, čelnici NHS-a upozoravaju na izuzetno tešku zimu. Dr. Chris Streather, regionalni medicinski direktor NHS Engleske za London, izjavio je za Sky News da je ovogodišnja sezona gripe najgora u glavnom gradu od pandemije COVID-19.

"Situacija je najteža koju smo imali u bilo kojoj sezoni gripe od pandemije covida. Prošlog tjedna u Londonu smo imali 259 hospitaliziranih pacijenata s gripom. U istom razdoblju prošle godine bilo ih je 89. Dakle, sada ih je gotovo tri puta više nego lani", rekao je.

Dr. Streather dodao je da dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da soj gripe “još ne pokazuje znakove prolaska vrhunca”. Također je rekao da se ljudi trebaju “vratiti navikama iz vremena COVID-a”, posebno kada je riječ o higijeni ruku.

