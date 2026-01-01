Fabrizio Romano 'dao blagoslov': West Ham dovodi veliko pojačanje iz Rima
Argentinski napadač Taty Castellanos (27) po svemu sudeći karijeru će nastaviti u redovima engleskog premierligaša West Ham Uniteda.
Kako prenose talijanski mediji Lazio je prodao argentinskog napadača za 30 milijuna eura, čeka se tek službena potvrda.
"Gaučo" je u dresu rimskog kluba igrao od srpnja 2023. Prije toga je četiri godine bio član NY Cityja, uz jednu sezonu provedenu na posudbi u Gironi.
Za Lazio je ukupno odigrao 98 utakmica postigavši 22 gola.
Londonski klub se trenutačno nalazi u zoni ispadanja, na 18. mjestu sa 14 bodova, četiri manje od 17. pozicije koja osigurava premierligaški spas.
