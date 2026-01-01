FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČEKIĆARI KUPUJU /

Fabrizio Romano 'dao blagoslov': West Ham dovodi veliko pojačanje iz Rima

Fabrizio Romano 'dao blagoslov': West Ham dovodi veliko pojačanje iz Rima
×
Foto: News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia

Za Lazio je ukupno odigrao 98 utakmica postigavši 22 gola

1.1.2026.
21:50
Hina
News Images, News Images Ltd/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Argentinski napadač Taty Castellanos (27) po svemu sudeći karijeru će nastaviti u redovima engleskog premierligaša West Ham Uniteda.

Kako prenose talijanski mediji Lazio je prodao argentinskog napadača za 30 milijuna eura, čeka se tek službena potvrda.

"Gaučo" je u dresu rimskog kluba igrao od srpnja 2023. Prije toga je četiri godine bio član NY Cityja, uz jednu sezonu provedenu na posudbi u Gironi.

Za Lazio je ukupno odigrao 98 utakmica postigavši 22 gola.

Londonski klub se trenutačno nalazi u zoni ispadanja, na 18. mjestu sa 14 bodova, četiri manje od 17. pozicije koja osigurava premierligaški spas.

POGLEDAJTE VIDEO: Do početka Zimskih olimpijskih igara još samo 36 dana: Plamen kruži Italijom

West HamLazio
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ČEKIĆARI KUPUJU /
Fabrizio Romano 'dao blagoslov': West Ham dovodi veliko pojačanje iz Rima