Fabrizio Romano 'dao blagoslov': West Ham dovodi veliko pojačanje iz Rima

Argentinski napadač Taty Castellanos (27) po svemu sudeći karijeru će nastaviti u redovima engleskog premierligaša West Ham Uniteda.

Kako prenose talijanski mediji Lazio je prodao argentinskog napadača za 30 milijuna eura, čeka se tek službena potvrda.

"Gaučo" je u dresu rimskog kluba igrao od srpnja 2023. Prije toga je četiri godine bio član NY Cityja, uz jednu sezonu provedenu na posudbi u Gironi.

Za Lazio je ukupno odigrao 98 utakmica postigavši 22 gola.

🚨⚒️ Taty Castellanos to West Ham, here we go! Deal agreed for €29m from Lazio.



Agreement in place also over long term deal for the Argentinian striker. 🇦🇷



West Ham sign both Castellanos and Pablo (from Gil Vicente) upfront. pic.twitter.com/ffNAI4zLjn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026

Londonski klub se trenutačno nalazi u zoni ispadanja, na 18. mjestu sa 14 bodova, četiri manje od 17. pozicije koja osigurava premierligaški spas.

