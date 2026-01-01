FREEMAIL
DUBOKI DEKOLTE I ŠLJOKICE /

Iva Todorić u vatrenom izdanju poručila: 'Bila je ovo najbolja godina'

Iva Todorić u vatrenom izdanju poručila: 'Bila je ovo najbolja godina'
Foto: Marko Seper/pixsell

U kratkom, ali dinamičnom videu Iva je prikazala isječke s raskošne novogodišnje proslave. Odjevena u elegantnu crvenu haljinu sa šljokicama i dubokim dekolteom, plijenila je pažnju svojim izgledom i zaraznom energijom

1.1.2026.
22:07
Hot.hr
Marko Seper/pixsell
Iva Todorić (49), kći poduzetnika Ivice Todorića i poznata domaća influencerica koja na Instagramu stoji iza profila Srculence, ušla je u novu 2026. godinu sa stilom i snažnom porukom za svoje brojne pratitelje. Na sam Novu godinu podijelila je video koji sažima veselje i glamur dočeka, no ono što je najviše odjeknulo bila je njezina poruka o zahvalnosti i osvrtanju na sve lijepe trenutke koje je donijela protekla godina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Srculence (@srculence___)

 

Svojom objavom potaknula je mnoge da s pozitivnim stavom krenu u nove pobjede, podsjećajući ih na važnost cijenjenja malih i velikih životnih radosti.

U kratkom, ali dinamičnom videu Iva je prikazala isječke s raskošne novogodišnje proslave. Odjevena u elegantnu crvenu haljinu sa šljokicama i dubokim dekolteom, plijenila je pažnju svojim izgledom i zaraznom energijom.

'Bila je ovo najbolja godina'

Kroz kadrove se može vidjeti kako pleše, smije se u društvu prijatelja te čak uzima mikrofon i pjeva, stvarajući atmosferu ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Njezin odabir jarko crvene boje, koja simbolizira ljubav i strast, savršeno se uklopio u poruku koju je željela prenijeti.

Ipak, ono što je objavu učinilo posebnom jest njezin opis. Umjesto uobičajenih novogodišnjih čestitki, Iva je odlučila podijeliti dublju misao. "Bila je ovo najbolja godina", započela je, te nastavila s poticajem pratiteljima:

"Da pobrojite sve dobro šta se desilo, ne bi vjerovali koliko je bila dobra. Pokušajte ak' ne vjerujete, prisjetite se svih lijepih trenutaka i zahvalite na njima."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Srculence (@srculence___)

 

Oduševljeni pratitelji uzvratili lijepim željama

Reakcije pratitelja nisu izostale, a komentari ispod objave svjedoče o tome koliko je njezina poruka pozitivno primljena. Uz brojne emotikone srca, istaknule su se i tople riječi podrške i čestitke. "Divna Iva! Sretna Nova!", napisala je jedna pratiteljica, šaljući joj lijepe želje.

Drugi su se pridružili čestitkama, poput komentara: "Sretna Nova 2026.!", čime su pokazali da dijele njezin entuzijazam za godinu koja je tek započela.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Najhrabriji Novu pozdravili piciginom u plićaku: 'Orilo, gorilo - mi igramo!'

Iva TodorićDoček Nove Godine
