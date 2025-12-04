Virus poharao škole i vrtiće u Hrvatskoj: 'U samo jednom razredu izostalo je 20 učenika'

U posljednjih 10 godina, gripa u Hrvatsku nikad ranije nije stigla, a zaraza se pojačava. Najgora je trenutačno situacija među školskom djecom. Kako nam javlja čitateljica u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi danas je u samo jednoj generaciji izostalo s nastave oko 20 učenika.

Druga čitateljica javlja kako u jednom zagrebačkom vrtiću odgajateljice cijeli dan zovu roditelje da dođu po djecu. "Takva je situacija već posljednjih nekoliko dana, a danas je vrhunac", kaže.

Slično je i u zagrebačkim vrtićima na zapadu Grada. "Jučer nije bilo dvoje djece u mojoj grupi, a danas ih nema četvero. Roditelji su nam javili da je riječ o gripi", navodi jedna odgajateljica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gripa prisutna u svim županijama

Da situacija nije nimalo bezazlena govore i podaci HZJZ-a. U Hrvatskoj je tijekom ove sezone gripe zaključno s 30. studenim 2025. godine pristiglo 3708 prijava oboljelih od gripe, od čega 1271 prijava zaprimljena samo u posljednjem tjednu.

Foto: Hzjz

Gripa je prisutna u gotovo svim županija, a najveća stopa prijava gripe na 100 000 stanovnika bilježi u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Foto: Hzjz

Incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

Nema cjepiva protiv gripe

No, uz razbuktalu zarazu, pojavio se problem s cjepivom protiv gripe. Naime, podsjetimo, doza cjepiva za rizične skupine ima dovoljno, ali ne i za ostale građane u ljekarnama.

Brojne su ljekarne stoga pisale molbe veledrogerijama koje nabavljaju i distribuiraju cjepiva. Na temelju prošlogodišnjih potreba naručeno je 10.000 doza koje su distribuirane kroz hrvatske ljekarne, a u četiri nacionalne veledrogerije cjepiva protiv gripe nema. Iz veledrogerija pojašnjavaju kako se cjepiva naručuju puno prije sezone gripe, koja ih je ove godine iznenadila i uranila.

Iz HZJZ smiruju situaciju. Uvjereni su da će ostati cjepiva i za opću populaciju nakon procjepljivanja rizičnih skupina koje će se pustiti u distribuciju. U Hrvatskoj se obično, protiv gripe, cijepi tek oko 30 posto onih koji pripadaju rizičnoj skupini.

POGLEDAJTE VIDEO: Gripa uranila, zaraženih deset puta više nego lani