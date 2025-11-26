Opaki virus nikad ranije u Hrvatskoj, hospitaliziranih više nego lani: 'Iznenadilo nas je...'

U posljednjih 10 godina, gripa u Hrvatsku nikad ranije nije stigla. Više je i hospitaliziranih zbog posljedica zaraze nego lani u istom razdoblju. Doza cjepiva za rizične skupine ima dovoljno, ali ne i za ostale građane u ljekarnama. Nema ih, a dodatne se neće naručivati.

Gripa je ove godine uranila u ordinacije obiteljskih liječnika. Pa su Antonia i suprug odlučili zaštititi i svoje jednogodišnje dijete i sebe, i cijepiti se protiv nje.

"Odlučili smo se na to zao što sin ide u vrtić od ove godine i nekako znamo da su ti veliki kolektivi ujedno i žarišta virusa. Cijena cjepiva za nas je bila irelevantna, planiramo dijete cijepiti još nekim elektivnim cjepivima jer nam je najbitnije njegovo zdravlje", objasnila je Antonia Matković iz Splita.

Za neke dovoljno cjepiva, za neke ništa

Ali do cjepiva nisu uspjeli doći svi koji su htjeli. Za rizične skupine, kronično bolesne i starije osobe, cjepiva ima dovoljno. Ali za opću populaciju cjepiva u ljekarnama jednostavno nema.

"Nažalost već mjesec dana postoji lista čekanja za cjepivo kojeg veledrogerije još uvijek nemaju", rekla je magistrica farmacije Tomislava Petrić Dautović, koja je na upit za javljanje pacijentima o listi čekanja ispričala kako su nažalost prošli tjedan morali obavijestiti pacijente da cjepiva i dalje neće biti.

Brojne su ljekarne stoga pisale molbe veledrogerijama koje nabavljaju i distribuiraju cjepiva.

Bez panike

"Svakodnevno se ljekarne javljaju i traže da im se dostavi cjepivo. Na temelju prošlogodišnjih potreba naručeno je 10.000 doza koje su distribuirane kroz hrvatske ljekarne. Prema mojim informacijama, u četiri nacionalne veledrogerije cjepiva protiv gripe nema", ispričao je Jakov Radošević, član uprave veledrogerije.

Iz veledrogerija pojašnjavaju kako se cjepiva naručuju puno prije sezone gripe, koja ih je ove godine iznenadila i uranila.

"Nema ja mislim mjesta za paniku ni za ovu godinu. Nakon još kojih tjedan će HZJZ, ako im ostane, a po našoj procjeni će ostati cjepiva i za opću populaciju, pustiti u distribuciju i preostale doze", nadodao je Radošević.

Iz HZJZ-a

I epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo potvrđuje, ako doza ostane, distribuirat će se dalje. Gripa je uranila, ali očekuje se smirivanje epidemiološke slike.

"HZJZ nabavlja cjepivo namijenjeno rizičnim skupinama, ali u zadnje vrijeme nam se sve češće javljaju ljudi koji ne pripadaju tim rizičnim skupinama, ali žele se cijepiti. Bilježimo povećanje broja oboljelih, tako je u zadnjem trenu prijavljeno više od 2400 osoba oboljelih od gripe, tako da je moguće da su ljudi potaknuti time", Vesna Višekruna Vučina, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Što god da je razlog rasta interesa, svi uključeni su zadovoljni porastom interesa za starim i dobro provjerenim cjepivima koja populaciju štite desetljećima. Jer, u Hrvatskoj se obično, protiv gripe, cijepi tek oko 30 posto onih koji pripadaju rizičnoj skupini.

