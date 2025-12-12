"Je li Francuska trebala konzultirati Hrvatsku prije prodaje Rafalea Srbiji?"

"Neka ode u Pariz pa neka kaže to Francuzima", poruka je to predsjednika Vlade Andrej Plenković - predsjedniku države.

Naime, Zoran Milanović jučer je kritički govorio o savezništvu s Francuskom od koje je Hrvatska kupila 12 borbenih aviona Rafale. Doveo je u pitanje prodaju istih zrakoplova Srbiji kojoj je Francuska prodala iste zrakoplove bez da je Hrvatsku išta pitala i iako Srbija nije članica NATO saveza.

Potom je zaključio kako moramo biti svjesni kako je Francuska u ovom slučaju vodila računa isključivo o svojim interesima. Evo što mu je odgovorio Plenković koji se upravo početkom ovog tjedna susreo s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.

"Pa dobro, neka ode u Pariz, pa neka kaže to Francuzima. Svi znamo, i to smo rekli nekoliko puta, a to su rekli i naši vojni stručnjaci i stručnjaci ratnog zrakoplovstva, Rafalei su tu, isplaćeni su praktički, funkcionalni su. Imamo u ovom trenutku najsnažnije ratno zrakoplovstvo između Njemačke i Grčke", naglasio je Plenković.

Što se tiče Srbije, dodao je, ona je nabavila svoje avione, ali oni nisu na razini opremljenosti kakve imaju međusobni saveznici u NATO-u, a to Hrvatska i Francuska jesu. Prema tome, kaže, te tehničke razlike su poprilično bitne i velike.

