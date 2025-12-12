Vrtoglave cijene ulaznica za Svjetsko: Hoće li planove Hrvata poremetiti Trumpov potez?

Prilika da se navija za Vatrene u svim gradovima Amerike, za Ivana iz Montreala se ne propušta.

Nedostaje mu samo ulaznica. "Prodano je za sada samo hospitality ulaznice, za oko dvije tisuće dolara. Nekako ćemo se borit da dobijemo karte", rekao je Ivan Erceg.

Krenula je treća faza prodaje ulaznica za Svjetsko prvenstvo, ili bolje rečeno treća sreća. Traje sve do 13. siječnja.

Treba strpljenja, gdje interes za ulaznice bude veći od raspoloživog kapaciteta, sredinom veljače FIFA će provesti izvlačenje nasumičnim odabirom - poput prave lutrije.

Karte podjeljene u tri kategorije

U ovoj fazi prodaje, za navijače reprezentacija koji sudjeluju, cijena ulaznice je fiksna. Poslije, potražnja diktira cijenu. "Karte navijačke su podjeljenije u tri kategorije, to je premijerna, standardna i povoljna. Određeno je da su neke karte jeftinije", kaže, tajnik Croatian Fan Embassy Mi Hrvati Vedran Paić.

Stoga, ako želite u Dallasu navijati na utakmici Engleske i Hrvatske, za premijernu navijačku ulaznicu trebate izdvojiti 700 dolara, standardna je 500, a povoljna 265 dolara. Ako planirate u Toronto - cijene su od 180 do 500 dolara. Isto toliko treba izdvojiti i za sraz Hrvatske i Gane u Philadelphiji.

"Cijene su manje više očekivane, visoke. Ali oni ciljaju na ljude koji žive u Americi, prvenstveno iseljenike, oni su ta meta prva - ovih visokih cijena", kaže stručnjak za sport Marin Galić.

Koliko košta put u Ameriku?

Ulaznice su tek početak velike računice - jer put do Amerike itekako košta. Nadolazeće Svjetsko prvenstvo bit će najveće u povijesti, trajat će dulje i bit će skuplje od prošlog u Katru.

"Sigurno par tisuća eura što bi se reklo po utakmici. Do dvije tisuće eura bi svakako trebalo osigurati. Računali smo grubom računicom - između šest i sedam tisuća eura ako pratimo reprezentaciju od prve do zadnje utakmice", kaže Paić.

"Imate one fanatike koji će u principu zadnji euro, u ovom slučaju zadnji euro dati za to putovanje. To je ok, to je neki svjetski događaj. Bit će jedan dio takav, 200-tinjak, 300-tinjak ljudi, maksimalno, imate i one kojima je to normalno, koji za to izdvajaju redovito, oni neće ni osjetiti, to je druga kategorija ljudi. Međutim, treba znati da ima sigurno jedan dio navijača koje će trenutačna situacija u Americi i odbiti od putovanja", kaže Galić.

Kako do turističke vize?

Jer je, uz ostalo, američko ministarstvo domovinske sigurnosti dalo novi prijedlog, prema kojem bi turisti iz mnogih zemalja morali predati pet godina povijesti na društvenim mrežama, ako misle dobiti turističku vizu.

"Ide nam tako dobro. Samo želimo da ljudi dođu ovdje, da budu sigurni. Želimo sigurnost. Želimo biti sigurni da ne dopuštamo pogrešnim ljudima da uđu u našu zemlju", rekao je predsjednik SAD-a Donald Trump.

U SAD će procjenjuje FIFA, tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva doći milijuni turista i navijača iz stotinjak zemalja. Među njima, i tisuće Hrvata.