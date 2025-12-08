FIFA polako ali sigurno ubija tradiciju nogometa: Za SP uvodi promjene koje će navijači mrziti

Svjetsko prvenstvo stiže nam za nešto više od šest mjeseci, a FIFA nakon održanog ždrijeba te određivanja gradova i satnica sada najavljuje neke od velikih promjena koje će jako narušiti tradiciju nogometa.

Najveći turnir ikad održat će se u tri zemlje (Meksiko, SAD i Kanada), a donosi i dvije velike novosti koje će 'amerikanizirati', promijeniti i nadasve pokvariti naš omiljeni sport.

Finale će imati zabavni spektakl u poluvremenu po uzoru na Super Bowl, a uvode se i nova, stroža medijska pravila koja uključuju intervjue s trenerima i igračima tijekom pauze.

Američki 'halftime show' čeka nas srećom samo u finalu, ali i to je dovoljno da napravi nered na obrvama svakog nogometnog navijača koji se dok ovo čitaju pitaju 'Što je sljedeće, cheerleaders?'.

FIFA je nešto slično isprobala u ovogodišnjem finalu Svjetskog klupskog prvenstva. Nastupili su J Balvin, Doja Cat i Coldplay, a kako tvrde u krovnoj svjetskoj nogometnoj orgnaizaciji - 'nadmašio je sva očekivanja'.

Izjave za izjavom

Druga novost odnosi se na obvezne TV intervjue s igračima i trenerima tijekom poluvremena utakmica, što je praksa koja praktički ne postoji izvan SAD-a i kojoj Europljani nisu skloni, javlja All Football.

Igrači i glavni treneri obiju momčadi morat će dati odvojene izjave neposredno nakon zvižduka za kraj prvog dijela. Ista obveza vrijedit će i na kraju svake utakmice.