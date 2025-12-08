FREEMAIL
NIŠTA KAO PRIJE /

FIFA polako ali sigurno ubija tradiciju nogometa: Za SP uvodi promjene koje će navijači mrziti

FIFA polako ali sigurno ubija tradiciju nogometa: Za SP uvodi promjene koje će navijači mrziti
Foto: Ante Cizmic/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia

FIFA je nešto slično isprobala u ovogodišnjem finalu Svjetskog klupskog prvenstva

8.12.2025.
14:24
Sportski.net
Ante Cizmic/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia
Svjetsko prvenstvo stiže nam za nešto više od šest mjeseci, a FIFA nakon održanog ždrijeba te određivanja gradova i satnica sada najavljuje neke od velikih promjena koje će jako narušiti tradiciju nogometa. 

Najveći turnir ikad održat će se u tri zemlje (Meksiko, SAD i Kanada), a donosi i dvije velike novosti koje će 'amerikanizirati', promijeniti i nadasve pokvariti naš omiljeni sport. 

Finale će imati zabavni spektakl u poluvremenu po uzoru na Super Bowl, a uvode se i nova, stroža medijska pravila koja uključuju intervjue s trenerima i igračima tijekom pauze. 

Američki 'halftime show' čeka nas srećom samo u finalu, ali i to je dovoljno da napravi nered na obrvama svakog nogometnog navijača koji se dok ovo čitaju pitaju 'Što je sljedeće, cheerleaders?'. 

FIFA je nešto slično isprobala u ovogodišnjem finalu Svjetskog klupskog prvenstva. Nastupili su J Balvin, Doja Cat i Coldplay, a kako tvrde u krovnoj svjetskoj nogometnoj orgnaizaciji - 'nadmašio je sva očekivanja'. 

Izjave za izjavom

Druga novost odnosi se na obvezne TV intervjue s igračima i trenerima tijekom poluvremena utakmica, što je praksa koja praktički ne postoji izvan SAD-a i kojoj Europljani nisu skloni, javlja All Football.

Igrači i glavni treneri obiju momčadi morat će dati odvojene izjave neposredno nakon zvižduka za kraj prvog dijela. Ista obveza vrijedit će i na kraju svake utakmice. 

