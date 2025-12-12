FREEMAIL
PONOVNO U SREDIŠTU /

Hoće li novih 19 fotografija uzburkati Ameriku? Trump je na njih tri, svaki put u ženskom društvu

Kasno poslijepodne svijet su obišle fotografije Donalda Trumpa i brojnih drugih moćnika sa druženja sa seksualnim predatorom Jeffreyjem Epsteinom. Fotografije je objavio Odbor za nadzor Zastupničkog doma Kongresa.

Među 19 fotografija - dio je novih - a sadašnji američki predsjednik može se pronaći 3 puta, svaki put u društvu  ženskih osoba, čiji je identitet većinom zaštićen. Objavljena je i četvrta fotografija na kojoj se nalaze kutijice s Trumpovim likom uz natpis - Trumpovi kondomi, 4,50 dolara. Više pogledajte u videu.

12.12.2025.
20:08
RTL Danas
Jeffrey EpsteinDonald TrumpSeksualni Skandal
