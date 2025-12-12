FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'BUDI MI PRIJATELJ' /

Uključite se u projekt 'RTL pomaže djeci' za specijalnu bolnicu Thalassotherapia Crikvenica

Pozivamo da podržite i RTL-ov projekt. I to za Specijalnu bolnicu Thalassotherapia Crikvenica, gdje dolaze djeca i mladi iz cijele Hrvatske na rehabilitacijski program liječenja dišnih organa.

U tijeku je kampanja „Budi mi prijatelj“ humanitarne udruge „RTL pomaže djeci“. 

Cilj projekta je opremiti vanjski prostor koševima i golovima, te stvoriti uvjete za kvalitetan aktivni rehabilitacijski proces. Ambasador udruge i velika podrška ovog hvalevrijednog projekta je naš proslavljeni košarkaš Dino Rađa. Poslušajte u videu što on kaže na ovu akciju. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.12.2025.
20:04
Jakov Sedlar
Rtl Pomaže DjeciDino Rađa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx