Uključite se u projekt 'RTL pomaže djeci' za specijalnu bolnicu Thalassotherapia Crikvenica

'BUDI MI PRIJATELJ' /

Pozivamo da podržite i RTL-ov projekt. I to za Specijalnu bolnicu Thalassotherapia Crikvenica, gdje dolaze djeca i mladi iz cijele Hrvatske na rehabilitacijski program liječenja dišnih organa.

U tijeku je kampanja „Budi mi prijatelj“ humanitarne udruge „RTL pomaže djeci“.

Cilj projekta je opremiti vanjski prostor koševima i golovima, te stvoriti uvjete za kvalitetan aktivni rehabilitacijski proces. Ambasador udruge i velika podrška ovog hvalevrijednog projekta je naš proslavljeni košarkaš Dino Rađa. Poslušajte u videu što on kaže na ovu akciju.