'Bačićevi zakoni' na udaru oporbe: 'HDZ širom otvara vrata investitorima'

ZAISKRILO U SABORU /

Već u ponedjeljak Sabor će glasati o paketu zakona koji danima dižu buru. Iako je oporba tražila da se povuku, ministar Branko Bačić ne odustaje. Odbili su 300 oporbenih amandmana, a prošli su samo oni iz redova vladajućih.

'Izreka koja je u Hrvatskoj postala vezana uz ministra Bačića - ne vjeruj Bačiću ni kad torbe nosi, s ovim zakonom dobiva novu dimenziju - ne vjeruj Bačiću ni kad Zakone o prostornom uređenju donosi', komentirala je SDP-ova Kristina Ikić Baniček.

'HDZ ovim zakonom šalje jasnu poruku investitorima - ako želite tuđu zemlju, mi vam širom otvaramo vrata', kaže SDP-ov Mišel Jakšić. Više pogledajte u prilogu.