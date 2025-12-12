FREEMAIL
'JURIM...' /

Naša novinarka pitala Tomaševića o Turudiću! Evo kako je 'vješto' izbjegao odgovoriti

Grad Zagreb nabavlja još 62 nova električna autobusa i 20 niskopodnih tramvaja.   

Potpisani su ugovori vrijedni 111 milijuna eura, a od tog iznosa gotovo 90 milijuna je bespovratnog novca iz EU fondova. Ministar Butković poručio je da će za cijelu Hrvatsku biti nabavljeno 206 električnih autobusa. 

Gradonačelnik Tomašević naglasio je da je ponosan što će zagrebačkim ulicama voziti tramvaji proizvedeni u Hrvatskoj. Nije htio komentirati druge teme, a evo kako je izbjegao odgovoriti glavnom državnom odvjetniku Turudiću koji ga je jučer prozvao za miješanje u pravosuđe.

12.12.2025.
20:33
RTL Danas
Tomislav TomaševićIvan TurudićPravosuđe
