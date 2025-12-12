Gusta magla stvara probleme diljem Hrvatske, izdano upozorenje: 'Sutra će biti još gore'

Gusta magla stvara probleme u mnogim gradovima, a posebno u Zagrebu. Drastično je smanjena vidljivost zbog čega je usporen promet.

Prema prognozama, sutra bi magla mogla biti još jača. Zato iz HAK-a upozoravaju vozače na maksimalan oprez, ali i na suzdržanost u brzini na autocestama, kao i na državnim cestama.

"Moramo odrediti sigurnu brzinu s obzirom na vidljivost. Ona je nekad manja od 100 metara. Nekad je magla izuzetno gusta i sveprisutna, nekad je magla mjestimična. I upravo to su opasne situacije, te maglene zavjese na koje možemo naići velikom brzinom. Dakle uvijek se moramo, prije nego što krenemo u promet, informirati o vremenu", kazala je Zvjezdana Horvat, izvjestiteljica HAK-a.

Savjeti policije

Zbog magle je na području Zagreba bilo problema u prometu, ali nasreću, nije bilo onih s većim posljedicama. Nesigurnim vozačima se ne preporučuje odlazak na put dok traju upozorenja zbog magle.

"Kod magle savjetujemo vozačima da smanje brzinu kretanja, odnosno da prilagode brzinu kretanja vozila uvjetima na kolniku i vidljivosti. Jako bitna stvar je da povećaju udaljenost između vozila", rekao je Drago Bukovčak, pomoćnik načelnika Prve postaje prometne policije Zagreb.

Smanjena je vidljivost

Bukvočak je rekao i da je u Zagrebu, zbog trenutačnih uvjeta, vidljivost između 50 i 70 metara.

"Obavezna je uporaba kratkih svjetala na vozilu, obavezno palite svjetla za maglu, kako na prednjoj, tako i na stražnjoj strani vozila", rekao je Bukovčak.

Posebno je upozorio na vožnju autocestom.

"Autocesta je jako specifična za vožnju upravo zbog tih brzina kretanja. Zato na autocesti savjetujemo vozačima da, u slučaju magle, obavezno se kreću desnom prometnom trakom, da izbjegavaju pretjecanja i da za orijentir koriste oznake na cesti", upozorio je.