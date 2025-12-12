Neugodna pojava stiže u dio Hrvatske, meteorolog: 'Bit će još češća i gušća'

Idućih će dana magla biti još češća pa i gušća pojava. Naime, bit ćemo do sredine idućeg tjedna pod utjecajem anticiklone, tj. polja visokog tlaka koji će nam osigurati prilično stabilno prilike, osobito za vikend.

PETAK

Ujutro u nizinskom dijelu zemlje opet magla, koja će se, osim uz zapadnu obalu Istre, javiti i lokalno u zadarskom i splitskom akvatoriju. Na Kvarneru vedrina, jer će pod Velebitom puhati slaba do umjerena bura, a vedro će biti i na vrhovima gorja.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje u sivilu tih niskih oblaka. Tek rijetko može biti sunčanih razdoblja uz koja će i temperatura osjetno porasti, kao i u gorju, dok će u oblacima biti hladno. U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno, ponegdje i tmurno, a malo sunca će proviriti tek u višim predjelima na zapadu. Temperatura uglavnom ispod 5 °C, viša uz malo sreće gdje se ukaže sunce.

U Dalmaciji sasvim druga, za prosinac ugodnija priča. Pretežno sunčano, samo oko Zadra nešto zaostale niske naoblake. Puhat će slab do tek ponegdje na otvorenome umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura oko 15 °C. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali se nešto oblaka može zadržati po kotlinama Istre i Like pa čak i lokalno uz zapadnu istarsku obalu. Bura samo pod Velebitom, slaba do umjerena. Temperatura između 11 i 15 °C, u gorju između 7 i 9 °C.

Idućih dana na kopnu i moru

U unutrašnjosti još stabilnije, a osobito u danima vikenda uz dugotrajniju maglu, u subotu sporadično i slabu rosulju. U niskim oblacima ostaje i hladno, a šanse za sunčana razdoblja rastu početkom idućeg tjedna, ali tamo oko srijede uz naoblačenje raste i vjerojatnost za kišu.

Na Jadranu do ponedjeljka pretežno sunčano, ali i ovdje u noći i ujutro lokalno uz maglu i niske oblake, osobito u unutrašnjosti Istre, Dalmacije, ali i mjestimice uz samu obalu, posebice oko otoka. Od utorka će zapuhati i jačati jugo koje najavljuje jače naoblačenje, u srijedu s kišom i pljuskovima. No, s južinom jutra toplija.