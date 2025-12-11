FREEMAIL
BEZ VELIKIH PROMJENA /

Gusta magla i niže temperature: Meteorolog otkrio što nas čeka u ostatku tjedna

Ostaje stabilno i mirno, bez promjena

11.12.2025.
6:06
Dorian Ribarić
Patrik Macek/pixsell
Nad našim dijelom Europe vlada anticiklona, danas će još malo tlak porasti, a stabilne prilike ostaju tako i idućih dana. Pritom nam po visini stiže topliji zrak, ali u ovo doba godine onaj hladniji i vlažniji, s maglom i niskim slojevitim oblacima ostaje u nizinskom dijelu zemlje, lokalno čak i na moru.

ČETVRTAK

Ujutro u nizinama češća, gušća i dugotrajnija magla, a barem će nakratko te smanjene vidljivosti biti i na moru, prije svega oko Istre, otoka, ali i lokalno u zadarskom akvatoriju. Sunčanije zato u gorju. Vjetar slab, a tek na otvorenome moru ponegdje umjeren sjeverozapadni.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje s tim niskim oblacima koji će dugo zadržavati, osobito u Posavini, a samo rijetko su moguća sunčana razdoblja. Vjetar će izostati, a u magli ostaje hladno, tek između tri i pet Celzijevih stupnjeva, toplije u okolnom gorju.

I na istoku niski oblaci, ponegdje još uvijek i magla, a sunce uglavnom samo u gorju na zapadu Slavonije. Temperatura osjetno niža od jučerašnje, ostaje ispod pet stupnjeva, ali nekoliko stupnjeva više moguće u gorju uz malo sunce ili gdje se uz malo sreće i u nizinama barem nakratko izdigne magla.

U Dalmaciji sunce i vedrine, nešto oblaka moguće samo oko otoka. Puhat će slab do umjeren, dalje od obale na udare i jak sjeverozapadni vjetar. Bit će većinom ugodno pa i ugodno toplo uz 15, 16 pa i 17 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu će još uz zapadnu obalu Istre ponegdje biti niske zaostale naoblake, dok će drugdje prevladavati sunčano. Naime, pod Velebitom će zapuhati slaba do umjerena pa i lokalno pojačana bura. Temperatura tako od 10 do 15, a u gorju između sedam i devet stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Ostaje stabilno i mirno, bez promjena. U nizinama se magla i niski oblaci ponegdje niti neće izdizati, osobito u petak i subotu, a početkom vikenda može sporadično biti i slabe rosulje. U oblacima hladno, gotovo bez dnevnog hoda temperature, ali bez minusa. Sunčana razdoblja u gorju, a u nizinama samo ona kraća opet moguća od nedjelje.

Gusta magla i niže temperature: Meteorolog otkrio što nas čeka u ostatku tjedna
Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu u noćnim i jutarnjim satima može biti magle ili sumaglice, osobito na sjevernom dijelu i oko otoka. Puhat će na moru sjeverozapadni vjetar, mirnije uz samu obalu, tek rijetko slaba bura. Uz sunce danju ugodno toplo, a jedno jače naoblačenje s jugom očekuje se tek sredinom idućeg tjedna.

Gusta magla i niže temperature: Meteorolog otkrio što nas čeka u ostatku tjedna
Foto: Rtl Danas
