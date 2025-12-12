K-pop val stigao i u Hrvatsku, Arena rasprodana: 'U početku je to bilo smiješno, a onda...'

Nakon što je film postao najgledaniji u povijesti Netflixa s nevjerojatnih 250 milijuna pregleda u prva tri mjeseca, K-pop scena se dodatno zagrijala i ovdje.

Ulaznice za tribute bend iz Britanije rasprodane su u rekordnom vremenu, što je natjeralo organizatore da otvore prodaju za dodatni datum. Kako kažu Bjanka Bajuti i Lara Šarić, k-pop plesačice i obožavateljice iz Zagreba: "Kad smo čule da su karte rasprodane, jednostavno nismo mogle vjerovati, sve smo zvale roditelje da što prije kupe ulaznice."

Pjesma "Golden" iz "K-pop Demon Hunters" filma zaradila je nominaciju za Grammyja, potvrđujući da k-pop scena ima sve veću i značajniju ulogu na globalnoj glazbenoj sceni. Glazbeni kritičar Bojan Mušćet podsjeća nas na fenomen "Gangnam Style" otprije desetak godina, napominjući kako je od tada k-pop val doista stigao i u Hrvatsku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dva ključna elementa uspjeha

Teodora Lazović, voditeljica k-pop plesnog studija, ističe dva ključna elementa uspjeha k-pop pjesama: “Prvo, refreni moraju biti pamtljivi i energični, a drugi dio je nevjerojatno dinamičan plesni segment. To je kombinacija različitih plesnih stilova poput hip hopa i afra.”

Istovremeno, film i k-pop kultura u cjelini zrače pozitivnim vrijednostima, što potvrđuje Nikica Dorešić, poduzetnik iz Južne Koreje, rekavši kako su tradicionalne vrijednosti duboko ugrađene i respektirane u korejskoj kulturi.

Lorena Pees i Maša Šturlić, zagrebačke plesačice i obožavateljice, uzbuđene su zbog dolaska tribute benda: "Ovo je jedinstvena prilika da vidimo k-pop u Hrvatskoj i upoznamo još više fanova iz regije.

Mnogi se nadaju da će ovako velik interes odjeknuti do pravih k-pop zvijezda, čime bi se otvorila mogućnost njihovog dolaska u Hrvatsku, a koliko će tek tada Arena rasprodati, tek ostaje za vidjeti.