RTL-ove najbolje emisije, novinarka i serija bore se za prestižnu nagradu: Vi odlučujete o dobitnicima!

Iza svake sekunde programa RTL-a stoje sati truda ljudi - koji vam iz dana u dan u donose vijesti, kreativni sadržaj i zabavu. Zato su ove godine nominirani za čak četiri Zlatnih studija.

Stanje nacije već ima dva kipića. Njihov sarkazam, ironija, prozivanje političara i postavljanje pitanja koja se mnogi ne bi usudili postaviti - donijelo im je novu nominaciju za TV emisiju godine - koja ih, kažu, nije iznenadila.

"Nas iznenađuje što još uvijek postojimo. Mi smo računali jedna sezona jedna godina pa ajde chiuso. Ali evo nas već u trećoj, četvrtoj sezoni. Mene više iznenađuje taj uspjeh. pretpostavljam da je riječ o tome da smo na vrijeme na svoju stranu dobili štrumfove. Jer kad imaš štrumfove na svojoj strani onda imaš publiku. Kad imaš štrumfove na svojoj strani, nema tog Gargamela koji će te pojesti ili pomesti", rekao je Zoran Šprajc.

'Nema života na staroj slavi'

Kako žiri Zlatnog studija objašnjava - RTL Direkt je emisija u kojoj Josipa Lisac daje recept za štuku u šlagu, a Miro Bulj objašnjava što bi napravio da mu sin kaže da je gay. Ni nakon deset godina ove jedinstvene emisije i tri osvojena Zlatna studija, nominaciju za TV emisiju godine ne shvaćaju olako.

"Na televiziji nema života na staroj slavi. Svaki dan je ispit svaki dan je pitanje hoće li te ljudi gledati, što ti imaš, a drugi nemaju, koje ćeš ti priče ispričati, a da ih drugi nisu ispričali na taj način. Jako sam ponosna na to da je Direkt najživlji dio redakcije na RTL-u da je tamo uvijek glasno, da su tamo uvijek rasprave da nema jednoumlja i to je najvažnija stvar. Direkt nisam samo ja, Direkt je cijeli jedan tim kreativnih pametnih ljudi", rekla je Mojmira Pastorčić.

Novinari s integritetom

Od rata u Ukrajini, preko prosvjeda u Beogradu i Milanu, do najvažnijih političkih događaja. Reporterka RTL-a Danas, Ana Mlinarić neumorno donosi priče s terena, a iza svake činjenice koju objavljuje čvrsto stoji svojim imenom i prezimenom.

"Živimo u svijetu u kojem svatko objavljuje svoje činjenice, svoju istinu. Upravo u tim trenucima smatram da je novinarstvo izuzetno važno, a da su profesionalni novinari filter između buke i činjenica, između istine i dezinformacije. Prevladava nepovjerenje u medije općenito, mislim da smo tu djelomično sami krivi jer smo utonuli u površnost, u senzacionalizam, ali isto tako garantiram da je jako puno kvalitetnih i profesionalnih novinara u Hrvatskoj", kazala je Mlinarić.

A naša je Ana utjelovljenje baš takvih - novinara s integritetom

Nova RTL-ova serija 'Divlje pčele'

Nova serija Divlje pčele u samo mjesec i pol dana osvojila je publiku - spoj mladih akademskih glumaca i velikana hrvatske scene oživio je borbu za moć i ljubav u Dalmatinskoj zagori 50ih.

"Oduševljeni smo nominacijom. Serija je tek krenula, iako, nama se čini da radimo ovo jedan čitav život već. Nadamo se nagradi naravno da se nadamo! Reakcije publike su divne, a kolega Ivan Barišić kaže da su komentari predivni. On to voli ažurno pratiti, a poruke podrške svi dobivamo i jako smo sretni cijelom tom reakcijom na našu seriju", rekla je glumica Anamarija Veselčić.

O dobitnicima odlučujete - vi. Glasanje kreće u siječnju na stranicama Jutarnjeg lista, a nagrade će biti dodijeljene 31. siječnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.