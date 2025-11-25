FREEMAIL
NOVINARKA GODINE

RTL-ova novinarka Dajana Šošić dobila vrijedno priznanje: 'Znači da ovo ima smisla...'

U redakciju RTL-ova informativnog programa stiže još jedno vrijedno priznanje. Naša Dajana Šošić novinarka je godine u izboru Udruge glas poduzetnika. Naglasili su kako novinarstvo mora biti neovisno i boriti se da se glas građana i poduzetnika čuje - i onda kada bi mnogi najradije stišali ton. Upravo su tako i obrazložili nagradu našoj kolegici Dajani Šošić.

"Za mene je ovo velika čast i priznanje da novinarstvo koje se bavi problemima ljudi i koje inzistira na odgovorima ima smisla i ima veliku vrijednost. Velika hvala Udruzi Glas poduzetnika, snimateljima, ekipi na RTL-u, kolegama novinarima i urednicima, jer iza svake priče stoji tim ljudi koji neumorno radi, tako da je ovo zajednička nagrada svih nas", rekla je Dajan Šošić.

25.11.2025.
20:02
Dajana Šošić
