Srbiji prijeti potpuni kolaps, Vučić se dramatično obratio: 'Sve nam je ugroženo'

Ključna srpska rafinerija u Pančevu je zbog američkih sankcija počela raditi na zalihe. Srbiji prijeti kolaps, a naciji se dramatično obratio predsjednik Aleksandar Vučić.

"Svakako će nam, između ostalog, biti ugroženo funkcioniranje zdravstvenog sustava, zatim svih trgovačkih lanaca, ugroženo funkcioniranje toplana u gradovima i općinama, kompletnog transportnog sustava. Neminovno je povećanje cijena goriva", kazao je Vučić.

NIS od listopada, a sada već 48 dana, ne prima nikakvu sirovu naftu - jer su kompaniji nametnute američke sankcije. Od američkog ured za sankcije, takozvanog OFAK-a su tražili privremenu licencu za rad. Svojim potpisom garantirao je i Vučić, no tvrdi 'šanse su samo 40 posto'.

"Da budem sasvim otvoren, Amerikanci su tražili moju riječ. Mislim da je 60 posto šanse da nam ne daju operativnu licencu, a 40 posto da nam daju. Veće su šanse da nam ne daju, nego da daju", rekao je Vučić.

Odvjetnike je u Americi angažirala i hrvatska kompanija JANAF koja NIS-u isporučuje naftu.

U Zagrebu pozitivni

"JANAF isto mora dobiti licencu za predmetne aktivnosti, prema tome JANAF će to apsolutno znati. Mi smo na operativnoj razini spremni odmah pustiti naftu NIS-u", rekao je Vladislav Veselica, član uprave JANAF-a.

Odluku bi OFAK trebao donijeti večeras ili sutra, ali kako doznajemo State Department već je dao pozitivno mišljenje.

Dobije li NIS licencu, naftu može kupiti na terminalu u Omišlju, a JANAF je novu naftu spreman pustiti odmah.

Vučić objasnio zašto je NIS u takvoj situaciji

"Četiri puta smo imali pravo prednosti kupovine, ni jednom to nismo napravili, nego smo pustili Rusima da oni prodaju Rusima, iako smo mi svaki put imali pravo prednosti kupovine.Htjeli smo pokazati poštovanje prema ruskoj strani", objasnio je Vučić.

U slučaju da licenca bude odobrena, NIS ima 50 dana da nađe novog vlasnika ruskog udjela. Spominje se kompanija iz Ujedinjenih arapskih emirata, s kojima Vučić ima poslovnu suradnju, a čijeg je šeika ugostio na paradi.

Hrvatska se također ponudila kao kupac, što je Beograd odbio, a Vlada danas to nije htjela komentirati.