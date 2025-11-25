Vozačima prijete kazne i do 660 eura: 'Ovisno o kakvom je nedostatku na vozilu riječ'

Od danas pa do vikenda možete obaviti besplatne tehničke preglede vašeg vozila. Preventivno-sigurnosna akcija provodi se diljem Hrvatske u stanicama za tehnički pregled, a u slučaju nepravilnosti, nema nikakvih sankcija.

Ovom akcijom se želi potaknuti vozače na odgovorno ponašanje i podići svijest o važnosti tehničke ispravnosti vozila za sigurnost u prometu.

Od jutra gužve, a prigodna nagrada će čekati one koji se među prvima odazovu na Dane tehničke ispravnosti vozila.

Razgovarali smo s Daliborom Majsecom, pomočnikom načelnika II. postaje prometne policije Zagreb.

Vozilo koje nije tehnički ispravno, pogotovo kad vozi 120 na sat, ako uopće može voziti je ozbiljan problem za sve ostale sudionike u prometu?

Tehnička ispravnost vozila je vrlo bitna, zato policijski službenici svakodnevno u nadzoru prometa kada kontroliraju vozilo i vozača obrate pozornost na ispravnost vozila, i ako utvrde neispravnosti, to vozilo se upućuje na izvanredni tehnički pregled, gdje se vrši pregled kompletnog vozila.

Kazne za to nisu male, ni za fizičke osobe ni za firme, ali kazne dajete itekako za to?

Upravo tako. Kada se vozilo pregleda, utvrđuje se kakve sve nepravilnosti to vozilo ima. Mogu to biti manji, veći ili čak opasni nedostatci. Ovisno o tome o kakvom je nedostatku riječ, tako dalje ovisi o postupanju policije. Hoće li vozilo biti isključeno iz prometa te kakva kazna će biti propisana za vozača su kazne od 130 do 660 eura, a za fizičke osobe idu čak i do 1990 eura.

Jesu li građani republike hrvatske dovoljno odgovorni da paze na svoje auto i da često dolaze na tehničke preglede?

Pa nije neki veliki postotak tih kritičnih vozila. Danas je besplatnom pregledu, samo ovdje, pristupilo 25 osoba i to govori dosta o svijesti vlasnika vozila. Najčešća vozila s neki nedostatcima su neka dostavna vozila, teretna vozila koja su 24 sata na dan u pogonu. No, mi ciljano radimo i provjere nad vozilima koji su na očigled prerađena, kao snaga motora i izgled vozila. E ti nedostatci su najčešće preopasni.

Bitno je napomenuti da ovaj pregled ne zamjenjuje onaj zakonski tehnički pregled vozila koji se mora obaviti da bi se upisao u prometnu knjižicu.

