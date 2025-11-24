FREEMAIL
Policija pozvala na besplatan tehnički pregled vozila: Evo što možete očekivati

Policija pozvala na besplatan tehnički pregled vozila: Evo što možete očekivati
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Ako se na pregledu uoči kvar ili nedostatak, vozači se neće sankcionirati - navode u pozivu

24.11.2025.
10:08
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Hrvoje Jelavic/pixsell
I ove godine će se, od 24. do 29. studenog, provesti preventivno-sigurnosna akcija pod nazivom "Dani tehničke ispravnosti vozila".

Akcija "Dani tehničke ispravnosti vozila" provodi se  u svim stanicama za tehnički pregled vozila na području Republike Hrvatske i to pod pokroviteljstvom Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske te u suradnji s Hrvatskim autoklubom i Centrom za vozila Hrvatske, izvijestila je jutros ličko-senjska policija. 

Cilj akcije je prevencija o njome se omogućuje besplatni pregleda vozila u stanicama za tehničke preglede. Njome se želi potaknuti vozače da preventivno pregledaju je li njihovo vozilo ispravno kako bi sigurno sudjelovali u prometu.

Što građani mogu očekivati?

Prilikom pregleda vozila kontrolirat će se: 

  • opće stanje,
  • kočnice,
  • donji postroj vozila,
  • ispušni plinovi i
  • svjetlosna signalizacija.

"Cilj je isključivo preventivni, a pregled vozila obavlja se besplatno za sve vlasnike vozila, odnosno vozače koji se pojave na pregledu sa zamolbom da se njihovo vozilo pregleda i utvrdi tehnička ispravnost ili neispravnost, a težište je na pružanju savjetodavne i tehničke pomoći stručnih osoba stanica za tehnički pregled vozila. Svrha akcije je skrenuti pozornost vozačima na važnost tehničke ispravnosti vozila u kontekstu cestovne sigurnosti, jer je vozilo, uz vozača i cestu, ključan čimbenik sigurnosti", objavila je policija. 

Nije zamjena za redovni tehnički pregled

Napomenuli su i da besplatni pregled vozila u ovoj akciji ne zamjenjuje redovni tehnički pregled. Dodano navode da su od ove akcije izuzeta vozila koja za vrijeme trajanja akcije imaju zakonsku obvezu provođenja tehničkog pregleda i registracije. 

Podcrtavaju da u sklopu ove akcije neće biti sankcioniranja vlasnika ako se na tehničkom pregledu utvrdi da su tehnički neispravna, nego će ih se nakon savjetovanja o načinu otklanjanja neispravnosti uputiti u ovlašteni servis. 

POGLEDAJTE VIDEO Vozač kojeg su nogometaši Uskoka spasili iz gorućeg auta bori se za život

Tehnički Pregled VozilaTehnicki PregledPolicija
