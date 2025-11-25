Statičar o rušenju Vjesnika: 'Prašine će biti puno, ali miniranje je najsigurnije'

OPASNOSTI IZGORJELOG NEBODERA /

ušenje miniranjem! Nakon što je ministar graditeljstva Branko Bačić u RTL- Danas rekao da je to najvjerojatnija opcija uklanjanja opasnog Vjesnika, krenula su pitanja kako bi to izgledalo?

Hoće li se morati evakurati stanovnici koji žive u blizini. Gdje će zgrada pasti? Sve će se znati vrlo brzo jer akcija bi trebala završiti do kraja godine.

Posljednji su put u Hrvatskoj ovako visoke građevine dinamitom rušene prije četiri godine. Bili su to dimnjaci bivše ciglane na zagrebačkom Črnomercu koje su oštetila dva potresa.

Same pripreme za kontrolirano rušenje trajale su 20-ak dana, a upotrebljeno je 35 kilograma eksploziva. Odabrana je metoda rušenja miniranje rotacijom, a viši dimnjak je imao 62 metra, tek pet metara niži od Vjesnikova nebodera.

Koja od ovih metoda će se primijeniti na Vjesnik? O tome smo razgovarali sa statičarom Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, Mariom Urošem.