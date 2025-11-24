Slaže rublje, pere suđe, zalijeva cvijeće: Je li se pojavio prvi robot kućna pomoćnica ili je sve obična prevara?

NOVA KUĆANICA? /

Sjedite na kauču, a robot usisava, prazni perilicu, posprema police, slaže čarape, zalijeva cvijeće, donosi vam vrući čaj, radi sve one poslove koji su vama zamorni i dosadni. To je budućnost koju mnogi jedva čekaju.

Jedan kalifornijski start up tvrdi da je budućnost već stigla. Već mjesec dana za 20 tisuća dolara prodaju humanoidnog robota koji vam može služiti kao kućna pomoćnica. Ili barem tako tvrde. Više pogledajte u prilogu.