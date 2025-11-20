FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RTG ČETVRTKA /

Dok Hrvati grintaju zbog stranaca, Nijemci nose puške u podzemnoj: Ovo je Direktov pregled dana

U akciji USKOK-a pao je ravnatelj psihijatrijske bolnice, glavna sestra i još šestero drugih. Inače iz grada Zagreba su se pohvalili kako su oni muljažu razotkrili, brže bolje prijavili i eto na.

0,3 posto. Toliko Hrvata je potpuno zadovoljno prisutnošću stranih radnika u Hrvatskoj. Pokazuje to novo veliko istraživanje Instituta za migracije. Djelomično zadovoljno je 2,7 posto, 34 posto je neutralno, 42 posto djelomično nezadovoljno, a 20 posto je potpuno nezadovoljno, što je rast naspram lanjskih 16 posto.

Vojne vježbe izgledaju obično kao neka pucačina na livadi u šumi ili tako negdje, ali Nijemci su krenuli jučer trenirati u podzemnoj u Berlinu - u slučaju da prva linija fronte stigne u centar grada.

A kad smo već kod Berlina, otkazana je predstava Olivera Frljića koja se premijerno trebala izvesti večeras. „Zbog dinamike i nesuglasica unutar glumačke postave i umjetničkog tima produkcije, Oliver Frljić – više ne osjeća mogućnosti nastaviti rad na produkciji." To je službeno priopćenje iz kazališta, ne otkrivaju baš detalje.

Inače - predstava se temeljila na romanu u kojem izraelski vojnici siluju maloljetnu Palestinku. U prilogu pogledajte Rendgen dana Ivana Skorina.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.11.2025.
23:20
Ivan Skorin
Rtg DanaOliver FrljićBerlinStrani Radnici
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx