Dok Hrvati grintaju zbog stranaca, Nijemci nose puške u podzemnoj: Ovo je Direktov pregled dana

U akciji USKOK-a pao je ravnatelj psihijatrijske bolnice, glavna sestra i još šestero drugih. Inače iz grada Zagreba su se pohvalili kako su oni muljažu razotkrili, brže bolje prijavili i eto na.

0,3 posto. Toliko Hrvata je potpuno zadovoljno prisutnošću stranih radnika u Hrvatskoj. Pokazuje to novo veliko istraživanje Instituta za migracije. Djelomično zadovoljno je 2,7 posto, 34 posto je neutralno, 42 posto djelomično nezadovoljno, a 20 posto je potpuno nezadovoljno, što je rast naspram lanjskih 16 posto.

Vojne vježbe izgledaju obično kao neka pucačina na livadi u šumi ili tako negdje, ali Nijemci su krenuli jučer trenirati u podzemnoj u Berlinu - u slučaju da prva linija fronte stigne u centar grada.

A kad smo već kod Berlina, otkazana je predstava Olivera Frljića koja se premijerno trebala izvesti večeras. „Zbog dinamike i nesuglasica unutar glumačke postave i umjetničkog tima produkcije, Oliver Frljić – više ne osjeća mogućnosti nastaviti rad na produkciji." To je službeno priopćenje iz kazališta, ne otkrivaju baš detalje.

Inače - predstava se temeljila na romanu u kojem izraelski vojnici siluju maloljetnu Palestinku.