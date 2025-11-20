FREEMAIL
BITNI DETALJI /

Obrvan najavio nove stvari za Svjetsko prvenstvo: 'Isprobat ćemo nešto'

Hrvatske rukometašice u Poreču nastavljaju svoje pripreme za Svjetsko prvenstvo koje sljedeći tjedan počinje u Njemačkoj i Nizozemskoj. Prva prava provjera bit će sutra protiv Senegala u Novigradu u sklopu Croatia Cupa na kojem će Hrvatice u nedjelju odigrati još i utakmicu s Poljskom. Izbornik Ivica Obrvan u Poreč je poveo 19 igračica, ali je zbog ozljede definitivno otpala Petra Marinović pa je odlučeno da će na SP Hrvatsak ići s dvije vratarke. Podsjetimo, Hrvatska je na prvenstvu svrstana u skupinu A koja se igra u Rotterdamu, a prvi suparnik bit će nam Rumunjska 27. studenog uz izravan prijenos na RTL-u. Potom slijede utakmice protiv Danske dva dana kasnije te Japana 1. prosinca. U drugi krug plasirat će se tri ekipe iz svake skupine. 

Utakmice hrvatske ženske rukometne reprezentacije moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO. 

20.11.2025.
20:49
Sportski.net
