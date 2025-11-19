Zagreb opet potopljen! Magdeburg ih pregazio pred domaćom publikom

Nastavalja se niz poraza rukometaša Zagreba u Ligi prvaka. U susretu osmog kola B skupine Zagreb je pred svojim navijačima izgubio od Magdeburga sa 35-43 upisavši i osmi poraz.

Hrvatski prvak upisao je i osmi poraz, dok je aktualni europski prvak ostvario i osmu pobjedu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ova dva kluba igrala su i prošlog tjedna u Magdebrugu, njemački sastav je u GETEC Arene slavio sa 27-22, dok je u zagrebačkoj Areni pobijedio sa +8 (43-35).

Zagreb je poveo 1-0 i bilo je to jedino vodstvo domaćina. Magdeburg je u 13. minuti imao četiri gola prednosti (8-4), u 21. minuti je bilo +6 (15-9), a na poluvremenu velikih osam golova razlike (22-14). Domaća obrana u prvom dijelu nije pronašla rješenje za Matthiasa Muchea sa šest i Tima Hornkea s pet golova, dok je Matej Mandić na gostujućim vratima imao osam obrana.

Kod Zagreba u prvom dijelu po tri gola su zabili Luka Lovre Klarica i Ihar Bialiauski, dok su vratari Ante Grbavac i Haris Suljević imali svaki samo po jednu obranu.

Sve o rukometnoj Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr!

U drugom dijelu obrane su bile na "odmoru", pa je taj dio igre završio sa 21-21. Njemački sastav je kontrolirao rezultat i do kraja rutinski priveo susret kraju.

Magdeburg su do slavlja predvodili Musche sa 11 golova, te Hornke sa sedam golova, dok je Mandić završio sa 12 obrana. Kod Zagreba najefikasniji su bili Bialiauski s osam golova, Adin Faljić je dodao šest, a Klarica i Glavaš po pet golova. Suljević je imao tri obrane.

U preostalim susretima osmog kola sastaju se PSG - Barcelona, GOG Gudme - Wisla Plock, te Pick Szeged - Eurofarm Pelister.

Nakon nepotpunog kola Mageburg vodi sa maksimalnih 16 bodova, dok je Zagreb na "nuli". U idućem kolu hrvatski prvak će 27. studenog gostovati kod mađarskog Pick Szegeda.

POGLEDAJTE VIDEO: Od plaža do svjetske scene: Curacao i Haiti debitirat će na Mundijalu