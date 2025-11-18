Mateo Maraš uoči nove reprezentativne priče: 'Očekivanja su visoka, ali to smo i zaslužili'

U redovima rukometnog diva PSG-a od ove sezone je poznato lice. Mateo Maraš dobro se snalazi u novoj rukometnoj sredini, a njegova nova doza samopouzdanja i sigurnosti dobro će doći srebrnoj reprezentaciji Dagura Sigurdssona koju za dva mjeseca čeka Europsko prvenstvo.

Mateo Maraš i Pariz. Grad svjetla, mode, umjetnosti... i rukometa. Splićanin ove sezone ima francusku adresu.

"Mogu reći da sam jako zadovoljan. Skroz neka nova dimenzija nakon Mađarske, nakon malog grada u kojem svatko svakoga zna. Ovdje prođeš po gradu i ne znaš nikoga, nitko tebe ne zna i mislim da mi iskreno to i najviše paše."

Njegov potpis za moćni PSG bio je transfer karijere. Ili, ako hoćete - rukometna bomba pred Svjetsko prvenstvo. Početkom siječnja potpisao je dvogodišnji ugovor, a u Pariz je iz mađarske Tatabanye preselio ljetos. Bio je to velik iskorak, ali i...

"Privilegija! Svaki dan su novi izazovi, svaki dan je nešto novo, nešto novo se događa. I evo jako sam zadovoljan i sretan da mogu biti dio toga. Jer mislim da je to i cilj sporta - doći do onih najviših vrhova."

PSG više nije pun zvijezda kao nekad. No s budžetom od 17 milijuna eura u europskom je vrhu, a u Francuskoj nedodirljiv ispred Nantesa i Montpelliera. Ovaj 24-godišnji desni vanjski svjestan je da je stigao u klub legendarnog Omeyera, Narcissea, braće Karabatić... konkurencija je i danas velika, ali nije veća od Maraševih ambicija.

"Uf, teško je o tome sad govoriti. Htio bih naravno sve osvojiti! Ali imamo dosta toga - od reprezentacije pa do klupskih natjecanja, lige i Lige prvaka i Kupa tako da bio bi zadovoljan s par trofeja."

PSG-u dobro ide u francuskom prvenstvu gdje je na vrhu, ali ove sezone nešto lošije su startali u Ligi prvaka. Početkom listopada preokretom su srušili Zagreb.

Do kraja prvog dijela klupske sezone još je mjesec dana, a onda siječanj i Europsko prvenstvo. Hrvatska je u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom.

"Sigurno da je pritisak jer su očekivanja visoka. Mislim da je to i očekivano, mislim da smo to i zaslužili i tako treba. Mi očekujemo isto ponavljati uspjehe kakve smo napravili. Bit će naravno teško, ali i veselimo se."

Bili su to dani u kojima se rukomet vratio kući...

"Pamti se puno toga - od Mađarske i završnice pa do nemoguće pobjede protiv Francuske za koju bih rekao da je i utakmica generacije. Tako da možda mi je utakmica s Francuskom ostala u najboljem sjećanju. A onda i sam taj doček koji je bio nestvaran."

Pa neka se ta nestvarna priča ponovi i iduće godine... s Mateom Marašem u jednoj od glavnih uloga.