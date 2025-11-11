Musa u potrazi: 'Duvnjak me zvao malo da mi pokaže kako je'

Legendarni, bivši hrvatski rukometni reprezentativac, Željko Musa u potrazi je za novim trenerskim angažmanom nakon što od ovog ljeta nije na funkciji trenera švicarskog Kriens Lucerna gdje je i završio uspješnu igračku karijeru. Kakva su njegova očekivanja od reprezentacije na predstojećem Europskom prvenstvu?

Jer ništa bez Muse i njegova pogotka u zadnjim sekundama protiv Norveške za plasman Hrvatske u finale Eura 2020. - uslijedio je, sjećamo se, veliki doček za srebrne rukometaše u središtu Zagreba.Umirovljenoj rukometnoj legendi život je Švicarska. U Kriens Lucernu je 39-ogodišnji Željko Musa lani završio uspješnu igračku karijeru, a do ovoga ljeta bio je trener u istom rukometnom klubu s kojim je stigao i do prvog trenerskog naslova - osvojili su Kup Švicarske.

"Klub i ja smo se razišli, odlučili smo da svatko ide svojim putem. Želim ostati trener, još se više educirati, još više se posvetiti tome, našao sam se u tome. Moj život bez rukometa, ne bi bio isti."

Najnovije vijesti iz rukometa čitajte na Net.hr-u

S Hrvatskom je osvojio dva europska srebra i jednu broncu. Prije odlaska u Švicarsku, gdje je uz posljednje dane na terenu kao igrač, u isto vrijeme trenirao i mlađe naraštaje rukometaša, prije nego što je preuzeo prvu momčad.

"Velika razlika. Kao trener si 24 sata u tome, kao igrač sam bio trening, sat i pol do dva, utakmica, malo priprema za utakmicu, kao trener moraš pripremit ekipu za sve, a to zahtjeva cijeli dan brigu oko svega."

Pratio je, naravno, i put svjetskih viceprvaka ove godine, veliki pothvat hrvatske rukometne reprezentacije upravo nakon te sjajne 2020.

"Pratio sam sve, navijao sam, mislim da se Hrvatska pokazala u dobrom svjetlu, mislim da je dosta tih mladih igrača isplivalo vani i preuzelo ulogu lidera što je super, mislim da su odradili strašan posao i da su na dobrom putu. 'Dule' me zvao malo da mi pokaže kako je, naravno da je lijepo kad te se bivši suigrači sjete pogotovo u tim trenucima!"

Nakon svjetskog srebra, pred rukometašima je Europsko prvenstvo u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj koje počinje 15. siječnja. Što Musa savjetuje momčadi Dagura Sigurdssona?

"Mislim da Hrvatska treba utakmicu po utakmicu, da tu prvu utakmicu trebaju dobr pripremiti i nastaviti onako kak su igrali zadnje prvenstvo i moraju ostati s dvije noge na zemlji, ostati skromni, borbeni, željni, gladni i vjerujem da će biti dobri i na ovom prvenstvu..."

Musa bi prvenstvo mogao pratiti i navijati s tribina.

"Nadam se da ću do tada naći neki angažman, a ako ne nađem, onda sigurno planiram da dođem, bio sam i sad na utakmici u Švicarskoj, imao sam sreću, da je tu u Lucernu, zašto ne. Svi ti navijači su nasi pratili godinama, sad ja, ako ja imam mogućnost da navijam, moram!"

Do tada je u Lucernu, gdje čeka svoju novu rukometnu priliku.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić polagano počeo otkrivati karte za petak