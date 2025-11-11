Zlatko Dalić polagano počeo otkrivati karte za petak: 'Stvarno se nadam da je to ta godina'

S Petrom Musom i Lukom Vuškovićem koji su se u utorak pojovili u dvorani za medije Rujevice, Zlatko Dalić je polako počeo otkrivati karte za petak. Osim što želi u natjecateljskom tempu isprobati kvalitetu kadra, na one gladne dokazivanja računa da će dovršiti posao protiv Farskih otoka.

"Mislim da su vrlo dobar protivnik. To su pokazali protiv Češke zadnju utakmicu i protiv nas isto, dobro smo se bili namučili, ali nadam se da ćemo mi biti pravi i da ćemo uzet utakmicu u svoje ruke i da će sve ovisiti o nama", istaknuo je Vušković.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Ponajveća opasnost za vrata Farskih otoka bit će Petar Musa. Nakon dvije godine izbivanja, nogometaš Dallasa vratio se na Dalićev radar sjajnom sezonom. U 33 nastupa upisao je 19 golova i 7 asistencija MLS-u.

"Nije to više liga za one pred kraj karijere kako je bilo prije. Dolazi dosta mladih igrača, dosta se razvija iz godine u godinu i dosta je zahtjevna tako da... mislim da sam imao dobru sezonu, drago mi je što sam se opet nametnuo izborniku", kazao je Musa.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju pratite na portalu Net.hr.

Obrana, pak, će prvi put od prve minute pripasti Luki Vuškoviću. Ugledni međunarodni nogometni opservatorij CIES, 18-ogodišnjek stopera proglasio je najboljim braničem svijeta do 20 godina u igri glavom što je samo potvrda sjajne sezone. Vušković je u HSV-u zasad nezamjenjiva karika s puno minutažom u osam prvenstvenih utakmica.

"Zadovoljan sam stvarno sa svime. Svi suigrači su mi super. Treneri i svi me podržavaju i kad napravim grešku, svi stanu iza mene. Nemam stvarno niti jednu priječ protiv kluba ili navijača, lige. Sve mi ide super i nadam se da će se tako i nastaviti", prokomentirao je mladi branič.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Super ide Vuškoviću kao i njegovu Hajduku, koji se uvijek prati jednim okom i u dalekoj Njemačkoj:

"Stvarno se nadam da je to to, ta godina, ali pomalo. Tek je sezona krenula. Svake godine se nadamo da će biti naša i želim svim sve najbolje i kao što sam rekao nadam se da je to to."

Ali prvo se Vuškovića nada da će to biti to u petak - što se tiče kvalifikacija. I bod će biti dovoljan, ali dok Petar Musa čeka prvi gol, a Luka start od prve minute, teško da će išta osim prazne mreže Hrvatske i pune Farskih Otoka, zadovoljiti ovaj dvojac.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić o velikom talentu: 'Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno'