Vušković: 'Dalić je razgovarao sa mnom, nadam se da ću biti pravi! Moramo sve uzeti u svoje ruke'

Napadač Dallasa Petar Musa (27) i branič HSV-a Luka Vušković (18) prisustvovali su novinarskoj konferenciji u Rijeci uoči skorašnjeg susreta s Farskim Otocima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Musa je povratnik u dres "Vatrenih" nakon dvije godine, dok je Vušković do sada upisao samo nekoliko minuta u dresu seniorske vrste.

"Nije me bilo neko vrijeme. Vratio sam se, čast i ponos je biti dio ove ekipe. Velika je konkurencija. Na meni je da treniram i radim," kazao je Musa na početku "druženja" s novinarima.

Iza Muse je odlična sezona u dresu Dallasa, u 30 nastupa zabio je 18 golova.

"MLS je odlična liga, ima jako puno dobrih igrača. Nije to više liga za one pred kraj karijere kako je bilo prije. Dosta je zahtjevna, imao sam dobru sezonu, drago mi je da sam se nametnuo izborniku," dodao je.

Do sada je upisao šest nastupa u dresu hrvatske reprezentacija, a još uvijek čeka prvi pogodak.

"Drago mi je da sam se vratio, to mi je potvrda rada i truga. Nadam se i prvom golu, no presretan sam što sam se vratio u tabor reprezentacije."

Dallas će biti jedan od domaćina nadolazećeg World Cupa. Stadion AT&T će biti domaćin čak devet utakmica, najviše od bilo kojeg grada na turniru.

"U gradu su sretni i zadovoljni. Nogomet tamo nije sport broj jedan, ali grad se dobro priprema, osjeti se, radi se na veliko. Nadam se da će tamo biti i neka naša utakmica," kazao je.

Musa je za reprezentaciju debitirao u ožujku 2023. protiv Walesa, a zadnji put je zaigrao u listopadu iste godine protiv također protiv Walesa.

"Nakon dvije godine sam dobio poziv i sada je sve na meni. Svaki igrač koji igra na dobroj razini nada se pozivu. Bio sam fokusiran na sebe i svoju ekipu," poručio je.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

S druge strane Luka Vušković je za "Vatrene" zaigrat tek nekoliko posljednjih minuta u susretu protiv Češke u lipnju ove godine. Izbornik Zlatko Dalić je u ponedjeljak najavio kako će mladi branič Tottenhama na posudbi u HSV-u protiv Farana zaigrati od prve minute.

"Razgovarali smo, velika je čast, ukazao mi je povjerenje. Nadam se da ću odigrati dobru utakmicu i da ćemo osigurati SP."

Vušković igra sjajno u njemačkom prvenstvu i među najbolje je ocijenjenim stoperima.

"Zadovoljan sam sa svim, treneri me podržavaju, suigrači su super, navijači također, nemam niti jedne loše riječi. Sve mi ide super, nadam se da će tako i ostati."

Osvrnuo se i na našeg idućeg suparnika, Farske Otoke koji su do sada osvojili 12 bodova.

"Dobar su protivnik, to su pokazali svojim igrama. Međutim, nadam se da ćemo biti pravi, uzeti sve u svoje ruke i potvrditi plasman na SP."

Otkrio je kako redovito razgovara s ljudima iz Tottenhama.

"Čujem se s nekoliko ljudi u klubu. Prate me, razgovaramo. Teško je reći što će biti iduće sezone. Sada sam fokusiran na HSV. Što se tiče Hajduka, nadam se da je to ta godina," kazao je sa smiješkom bivši igrač splitskog kluba.