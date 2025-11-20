Branitelj o strahotama vukovarskog Veleprometa: 'Batine, izgladnjivanje, hladnoća... Mjesecima'

34 GODINE OD ZLOČINA /

Misom zadušnicom te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Sajmištu je obilježena 34. godišnjica stradanja Vukovaraca u nekadašnjem Veleprometu.

Kroz taj najveći koncentracijski logor u Europi nakon Drugog svjetskog rata prošlo oko 10 tisuća osoba, a 700 ih je ubijeno. Preživjeli svjedoče o stravičnim maltretiranjima, mučenjima, silovanjima i ubojstvima za koje počinitelji još nisu kažnjeni. Komemorativni program nastavljen je na Ovčari polaganjem vijenaca.

Ivan Švraka, branitelj i logoraš za RTL Danas govorio je o torturama koje je prošao. "Kad su nas odvezli, uslijedio je drugi krug pakla. Logori, batine svaki dan, izgladnjivanje, hladnoća... Pa dokad više... Mjesecima. Strašno. Što se dogodilo u Veleprometu, ne ponovilo se nikad", kazao je.

Ovčara - vječna rana

Komemorativnim programom 'Ovčara - vječna rana" odana je počast hrvatskim braniteljima i civilima dovedenim iz vukovarske bolnice, zatočenim, mučenim i ubijenim na Ovčari. Svemu je u četvrtak je predhodio prigodni program i svečani mimohod koji su organizirali članovi Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

Sandra Rapčak Škomrlj, predsjednica ove Udruge za RTL Danas otvorila je dušu na tužnu obljetnicu.

"Vi ste naš ponos - mi smo vaša snaga", to je poruka prvenstveno našim roditeljima, svim poginulima i nestalima hrvatskim braniteljima, ali svima onima koji su živi svjedoci vremena. Nikad nećemo zaboraviti što se dogodilo prije 34 godine. Na nama je da njegujemo i dostojanstveno poštujemo žrtvu koju su podnijeli za slobodu svih nas", kazala je. Više doznajte u prilogu Bojana Uranjeka.