Milki su ubili sina Željka: 'Ne možete misliti da se možete radovati mrtvom djetetu, ali...'

"Ovdje je moj sin na današnji dan ubijen. Godine kao liječe rane, nije istina, svaka godina dodaje svoju ranu.“ kaže Milka Budimir, majka ubijenog Željka.

Vukovarske majke rane više ne broje. Boli ih samo ona najveća. Posljednji rastanak s djecom.

„Zadnje riječi – mama, bit će sve dobro. Okretala sam glavu da ne vidi da mu je otac poginuo“, kaže Katica Majić, majka ubijenog Roberta.

Nakon sloma obrane Vukovara, agresori su ušli i u pričuvnu bolnicu i sklonište u Borovo Comercu. Na ranjenim braniteljima i civilima - zlo je pokazalo svoje najgore lice.

„Vidio sam gdje čovjeku pucaju u leđa s par metara, cijeli život to prati čovjeka, ne znam kakav to čovjek može biti i mora biti da bi to mogao napraviti.“ kaže Boško Marin, hrvatski branitelj.

Odveli su i ranjenog Roberta. Majka Katica ni danas ne zna istinu o njegovim posljednjim trenucima, ali joj je njegov prijatelj prenio njegovu posljednju poruku.

„Pronađi mi mamu i sestru i pozdravi...“ kaže Katica Majić.

Ratne rane koje sporo zacjeljuju

U Borovo Naselju u jednom je danu ubijena 51 osoba, tijekom rata 176. A 54 stanovnika ove gradske četvrti, a 328 Vukovara - još nije pronađeno.

„Upravo zbog toga te ratne rane jako sporo zacjeljuju, kada vi čak 34 godine nakon Domovinskog rata ne možete zapaliti svijeću na grobu svojih najmilijih naravno da to boli.“ kaže Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara.

Bol je to koju mogu razumjeti samo majke koje su proživjele istu sudbinu.

„Sina sam sahranila, to je velika radost, da ne možete misliti da možete se radovati mrtvom djetetu, ali zato što ima svoj grob.“ kaže Milka Budimir.

Kolonom sjećanja Trpinjskom cestom odana je počast svima koji su dali svoje živote za Hrvatsku.

„Vrijedilo je, za ovu mladost koju vidimo svake godine u Vukovaru, kad vidim mlade, kad vidim majke s djecom, kad vidim tinejdžere zaogrnute hrvatskim zastavama, znam da je vrijedilo.“ kaže Stipo Mlinarić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta.

Oteli su nam njih, ali ljubav za njih ne mogu

Majka Katica ima samo jednu želju i jednu molitvu.

„Ne daj mi Bože da ja odem, a da ne znam. Da budemo svi troje skupa i da budemo zajedno u sve vijeke vjekova, zauvijek.“ kaže Katica Majić.

U koloni tuge, obiteljima nestalih i danas - najvažnija poruka.

„Svaki susret s tim obiteljima daje nam dodatni poticaj za još više energije u trganju za nestalim osobama.“ kaže Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja.

A vukovarske majke poručuju - oteli su nam one koje smo voljele, ali našu ljubav oteti nam - ne mogu.