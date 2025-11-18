Potresna ispovijest vukovarskog branitelja Željka Krajinovića Kigena koji je preživio ranjavanje i 9 mjeseci logora

'POGINUT ĆEMO OBOJICA' /

U gradu heroju danas više od 125 tisuća ljudi iz svih krajeva zemlje i inozemstva. Zajedno u tišini koračali su u Koloni sjećanja, ali i nade i ponosa.

Tužna obljetnica i na tisuće bolnih priča, ali i onih koje nose nadu.

Reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak razgovarala je s mladom Vukovarkom psihologinjom Ivonom Cestar, koja živi za grad u kojem je odrasla, a koja ljubav prema svom gradu iskazuje glazbom. Pjeva i svira na skupovima za hrvatske branitelje. Razgovarali smo i s njezinim ocem braniteljem Željkom Krajinovićem.