Hladni val na vratima: Snijeg u gorju, temperature i ispod nule

UPOZORENJA ZA VJETAR /

U noći i ujutro umjereno ili pretežno oblačno, još u početku s kišom i pljuskovima, u gorju i snijegom, ali oborine će već prema sredini dana prestajati, a kiša će najupornija biti na jugu zemlje. Na kopnu slab do umjeren sjeverni vjetar, a uz obalu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, a na jugu i dalje jako jugo. Danas je osjetno hladnije – u unutrašnjosti od 1 do 5, na Jadranu između 8 i 13 stupnjeva. Više pogledajte u videu