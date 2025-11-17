FREEMAIL
ŠOK OTKRIĆE /

Uznemirujući prizori, ovo se prodavalo kao seks lutka: Razotkrivene popularne platorme

Teleskopski štap za samoobranu, malo manje od pet eura. Velika mačeta, evo otprilike šest eura za Crni petak. 

Svi smo znali da se na Sheinu i Temuu prodaju božićni ukrasi, kućne dekoracije i jeftina roba, ali francuske udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da se tamo prodaje oružje i razne druge nezakonite stvari. I ne samo na kineskim stranicama, nego i na eBayu i Amazonu. 

A najveći šok izazvalo je otkriće da se mogu kupiti i lutke za seks, koje izgledaju kao djevojčice. Sada francuski ministar financija prijeti da će neke stranice potpuno zabraniti.

Više pogledajte u prilogu RTL Direkta 

17.11.2025.
23:05
Ivan Skorin
SheinTemu
